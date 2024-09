Atacante recusa propostas e quer jogar no Flamengo com Tite

urante entrevista, o próprio envolvido fez questão de deixar bem clara sua prioridade neste momento, repercutindo no Rubro-Negro

Não quer sair, escolheu ficar:

O Flamengo vem movimentando bastante o mercado da bola, realizando contratações quando a janela estava aberta e cogitando, inclusive, a saída de algumas peças, especialmente aquelas que não jogam com frequência.

Um dos nomes que esteve perto de ser negociado foi Matheus Gonçalves, mas o atacante, logo após os jogos pela seleção brasileira sub-20explicou a decisão na janela de transferências em permanecer no Rubro-Negro:

“Vieram propostas, tanto do Brasil quanto lá de fora. Prefiro ficar aqui no Flamengo. Meu time de coração desde pequeno. Jogo desde os 12 anos lá. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá”, disse.

Vale lembrar que o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, que chegou a ligar ao jovem, foi um dos clubes interessados, até pela passagem que já teve por lá, mas as tratativas, no entanto, não avançaram.

Quer mais oportunidades:

Em 2024, da mesma forma que ocorreu no Carioca, o garoto foi acionado só 6 vezes no Brasileirão, além de algumas aparições pela Libertadores e Copa do Brasil, normalmente entrando nos minutos finais.

“Claro que a gente fica incomodado, porque a gente sempre quer estar jogando. Ainda mais eu, que sou fominha. Mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Se eu não joguei, é porque tem coisa melhor por vir”, iniciou.

“Se não tiver minutos e chances, vou trabalhar para que tenha. Sigo com a cabeça muito boa, tranquilo, feliz, gosto de jogar futebol”, disse o jogador, claramente focado no Mais Querido.

Confiança de Tite:

“Faz parte de todo jovem, quando está começando. Vou trabalhar, como sempre trabalhei. Dar o meu máximo para continuar tendo oportunidade. A gente acredita muito no trabalho. Tite também. Quando eu for solicitado, vou fazer grande partida. Vou dar meu máximo sempre e continuar trabalhando sempre”, disse, antes de completar:

“Não faço cara feia, dou meu máximo, jogo bem. Se não tiver oportunidade no profissional, vou tentar mostrar no sub-20 para estar aqui (na seleção) nas próximas. Filipe Luís me manda mensagem dizendo que gosta de mim. A gente jogou junto e hoje ele é treinador do sub-20. É muito resenha, parceirão”, finalizou.

amazonianarede

Bolavip Brasil Pedro Zanuzzi