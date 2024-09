Assessoria se pronuncia sobre diagnóstico de Roberto Carlos

Roberto Carlos cancelou o show que faria neste sábado (7) em Aparecida, São Paulo, devido a questões de saúde.

Roberto Carlos cancelou o show que faria neste sábado (7) em Aparecida, São Paulo, devido a questões de saúde. Sua assessoria de imprensa emitiu um comunicado no Instagram para explicar seu estado de saúde e diagnóstico.

Na postagem, a equipe do artista afirmou que Roberto está resfriado e se recuperando, e por conta disso não poderá realizar a apresentação deste feriado de 7 de setembro. A data do show foi remarcada para 19 de outubro deste ano.

“A Assessoria de Imprensa informa que devido a um resfriado, o show de Roberto Carlos, marcado para 07 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida – SP, será transferido para o dia 19 de outubro de 2024”, inicia o comunicado.

“Roberto Carlos está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação. A agenda de shows do artista segue confirmada. Os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data. Quem não puder comparecer poderá solicitar o reembolso na plataforma Eventim a partir do dia 09 de setembro até 17 de outubro de 2024 através do canal”, completa a equipe de Roberto Carlos.

