Assessoria se pronuncia após vídeo de Joelma passando mal viralizar; VEJA

Espírito Santo- A assessoria de Joelma se pronunciou após o vídeo da cantora passando mal viralizar e gerar preocupação entre seus fãs. Nas imagens, a artista aparece visivelmente fragilizada ao chegar no hotel onde estava hospedada em Vitória, no Espírito Santo, local em que se apresentou neste sábado (11). As informações são do portal Leo Dias.

Na sexta-feira (10), a cantora estava ensaiando para o DVD que gravou no sábado (11). De acordo com a equipe da artista, “ela estava muito ansiosa” e o treino foi bem pesado.

“Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito”, disse a assessoria.

A gravação ocorreu normalmente no sábado durante o show e a cantora já passa bem. “Depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou”, completa a nota.

