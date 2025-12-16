Árvore cai na zona oeste de Manaus; veja as ocorrências de chuva registradas

Chuva causou diversos alagamentos na cidade

Manaus- Uma árvore caiu na tarde desta segunda-feira (15) no Conjunto Montenegro, no bairro Lírio do Vale 2, zona oeste de Manaus.

Apesar da queda, não há registro de feridos. A ocorrência foi registrada após a forte chuva que atingiu a capital amazonense e causou alagamentos em diversos bairros da cidade.

Esta não é a primeira árvore a cair somente nesta segunda-feira (15). Mais cedo, outra árvore caiu no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital.

Segundo a Defesa Civil, 22 ocorrências foram registradas durante a chuva intensa em Manaus.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros mais atingidos pelo volume de chuvas foram: União, com 84 milímetros; Redenção, com 63 milímetros; Santa Luzia, com 62 milímetros; Puraquequara, com 31 milímetros; e Santa Etelvina, com 29 milímetros.

Entre as ocorrências registradas estão: um destelhamento e um deslizamento na zona norte; duas erosões e dois alagamentos na zona leste; uma solicitação de vistoria, quatro alagamentos, um risco de desabamento, um risco de tombamento, uma erosão e um desabamento na zona oeste; um alagamento na zona centro-oeste; dois riscos de deslizamento, um risco de desabamento e dois bueiros abertos na zona sul; e um risco de desabamento na zona centro-sul.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am