Artistas se despedem de Gugu Liberato em velório

Amigos famosos de Gugu Liberato compareceram ao velório do apresentador, que acontece nesta quinta-feira (28) na Assembléia Legislativa de São Paulo e é aberto ao público, para se despedirem e prestarem condolências aos familiares. Ana Hickmann conversou com João Augusto, de 18 anos, filho mais velho do artista que ajudou a carregar o caixão até o local da cerimônia de despedida. Diante de Gugu, Ana Hickmann se emocionou. Mara Maravilha, por sua vez, abraçou Maria do Céu, de 90 anos, antes de prestar homenagem ao apresentador. Ao sair, ela conversou com a imprensa: “Ele era um irmão para mim. Convivi mais com o Gugu do que que com meus irmãos biológicos. Tenho muitos conhecidos, mas algumas pessoas moram dentro de mim e o Gugu vai ser assim”, disse Mara.

Simony e filho vão juntos à despedida: ‘Momento doloroso’

A cantora Simony foi com o filho mais velho, Ryan, de 18 anos, afilhado de Gugu, na cerimônia. “Ele sempre foi um homem muito íntegro, amoroso, com um coração do tamanho do mundo. Foi um excelente padrinho para o meu filho. Hoje é um dia muito díficil, mas as lembranças que vou lembrar são essas: um homem íntergro que veio nessa terra mostrar o que o ser humano deve ser na vida do outro”, afirmou a cantora sobre o compadre, cujos órgãos foram doados e devem ajudar até 50 pessoas. Eliana também compareceu ao local com a família: a apresentadora foi com a mãe, Eva Michaelichen, e noivo, Adriano Ricco, e o sogro, Flávio Ricco, no local. Bastante emocionado, Liminha – parceiro de palco de Gugu por muitos anos no SBT – abraçou a viúva de Gugu, Rose Miriam, e ficou bastante emocionado diante do caixão.

‘Vou honrar o que meu pai ensinou’, disse filho de Gugu

O jornalista Luiz Bacci relatou ter conversado com os familiares do apresentador durante o velório ao participar do “Balanço Geral”. “Quando contei para a Rose como meu pai tinha virado um anjo na minha vida após sua morte, que me dá respostas quando eu preciso, ela pediu para que eu contasse isso para o João. Quando eu disse isso para ele, a resposta foi: ‘Bacci, vou honrar dia após dia o que meu pai me ensinou'”, contou o apresentador. Ainda segundo Bacci, a emoção do primogênito de Gugu o comoveu de forma especial. “Tinha prometo para mim mesmo que não viria mais, porque não é a imagem que eu não queria guardar das pessoas. Mas eu vi a imagem do João Augusto chorando e lembrei de mim mesmo com meu pai. Então, vim aqui com uma missão”, afirmou sobre o jovem cuja homenagem ao pai na web comoveu os fãs. A cerimônia de despedida acontece até amanhã, quando se completa uma semana da confirmação da morte do artista. Depois, um cortejo deixa a ALESP até o Cemitério Gethsêmani, passando pelas principais ruas de bairros das Zonas Oeste e Sul de São Paulo.

amazonianarede

(Por Marilise Gomes)