Argentina declara cartel ‘Jalisco Nova Geração’ como grupo terrorista

A decisão do governo Javier Milei permite o congelamento de bens e reforça o cerco financeiro contra a organização criminosa, que perdeu seu líder histórico, ‘El Mencho’

Argentina – O governo da Argentina subiu o tom no combate ao crime organizado transnacional. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26), o gabinete do presidente Javier Milei anunciou a classificação do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), do México, como uma organização terrorista.

Com a medida, o grupo criminoso passa a integrar o Registro Público de Pessoas e Entidades vinculadas a Atos de Terrorismo e seu Financiamento (RePET), unidade vinculada ao Ministério da Justiça. Segundo a nota oficial, a inclusão ocorre no âmbito dos compromissos internacionais assumidos pelo país na luta contra o terrorismo e suas fontes de custeio.

A principal consequência prática da medida é a aplicação imediata de sanções financeiras e restrições operacionais. O objetivo é limitar a capacidade de movimentação dos membros do cartel e impedir que o sistema financeiro argentino seja utilizado para lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilícitas.

Além disso, a decisão alinha a Argentina a países que já adotam essa classificação, facilitando a cooperação internacional em segurança e inteligência.

O CJNG consolidou-se como uma das organizações mais violentas do México, dedicada ao tráfico de drogas e armas. Sua origem remonta ao grupo Los Mata Zetas, que funcionava como braço armado do Cartel de Sinaloa.

A estrutura ganhou independência após a morte de Ignacio “Nacho” Coronel, em 2010, um dos líderes de Sinaloa. Sob o comando de Nemesio Oseguera Cervantes, o “El Mencho”, o grupo expandiu seus domínios com táticas paramilitares.

A declaração de terrorismo pela Argentina ocorre pouco mais de um mês após a morte de “El Mencho”. O fundador do CJNG e um dos criminosos mais procurados do mundo morreu no último dia 22 de fevereiro durante uma operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco.

Pelo paradeiro do traficante, os governos do México e dos Estados Unidos ofereciam recompensas milionárias. A morte do líder e a nova classificação argentina sinalizam um momento de fragilização e pressão internacional sobre a estrutura do cartel.

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Do R7 Portal d24am