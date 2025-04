Arcebispo de Manaus está entre os brasileiros que vão participar do Conclave

Leonardo Steiner, com 74 anos, está apto a votar na escolha do novo papa. Processo deve começar em até 20 dias após a morte de Francisco.

O cardeal e arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, está na lista do Vaticano para participar do Conclave, que é a eleição que definirá o novo pontífice. Com a morte do Papa Francisco, nesta segunda (21), o processo deve começar em até 20 dias.

Pelas regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Entre os oito cardeais brasileiros, sete atendem a esse critério. Confira a lista:

Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.

Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos.

Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos.

Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos.

Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos.

Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos.

João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos.

O único cardeal brasileiro que não poderá participar do Conclave é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, de 87 anos. Ainda assim, ele será convidado a integrar o Colégio dos Cardeais, que discutirá assuntos inadiáveis da Igreja até a escolha do novo papa.

No total, segundo o Vaticano, 138 cardeais estão aptos a participar da votação.

Segundo o padre Amarildo Luciano, pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, a igreja passa a viver o período de Sé Vacante, quando o trono de São Pedro está vago.

“Primeiramente temos a constatação da morte, depois o governo da igreja passa a ser executado pelo cardeal Camerlengo, que atualmente é o cardeal Farrell, e é ele quem vai conduzir o funeral e convocar o próximo conclave”, explicou.

Como funciona o Conclave

A palavra “conclave” vem do latim cum clavis e significa “fechado à chave”. É por meio dele que a Igreja Católica elege o novo papa.

Durante os dias de eleição, cardeais do mundo todo ficam fechados dentro do Vaticano, em uma área conhecida como “zona de Conclave”. Eles também fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo.

Todos os cardeais que participam da eleição ficam impedidos de utilizar qualquer meio de comunicação com o exterior. Ou seja, eles não podem usar telefones, ler jornais ou conversar com pessoas de fora do Vaticano. Essas medidas foram adotadas para evitar que a votação seja influenciada.

As votações acontecem dentro da famosa Capela Sistina. Para ser eleito, um cardeal precisa receber dois terços dos votos que — são secretos e queimados após a contagem.

Ao todo, até quatro votações podem ser realizadas diariamente, sendo duas pela manhã e duas à tarde. Se, depois do terceiro dia de conclave, a Igreja continuar sem papa, uma pausa de 24 horas é feita para orações. Outra pausa pode ser convocada após mais sete votações sem um eleito.

Caso haja 34 votações sem consenso, os dois mais votados da última rodada disputarão uma espécie de “segundo turno”. Ainda assim, será necessário atingir dois terços dos votos para que um deles seja eleito.

Quando um cardeal é eleito, a Igreja questiona se ele aceita o cargo de papa. Se ele concordar, o religioso também precisa escolher um nome. Em seguida, ele é levado para um ambiente conhecido como “Sala das Lágrimas”, onde veste as vestes papais.

Por fim, o novo papa é anunciado à multidão que aguarda na Praça de São Pedro. O pontífice é apresentado diretamente da sacada da Basílica, onde é proclamada a famosa frase “Habemus Papam” (“Temos um Papa”).

Veja a trajetória do arcebispo de Manaus, um dos cardeais que vai participar do Conclave

Leonardo Ulrich Steiner é o atual arcebispo de Manaus e tem 74 anos. Natural de Forquilha (SC), é considerado pelo Vaticano o primeiro cardeal da Amazônia.

Estudou Filosofia e Teologia no convento dos Franciscanos de Petrópolis e é bacharel em Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Também é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

Foi ordenado sacerdote em janeiro de 1978, em Forquilha. Após isso, por causa da formação em Pedagogia, atuou em vários projetos de educação. Entre 1999 e 2003, foi secretário-geral do Pontifício Ateneu Antoniano, em Roma. Ao voltar ao Brasil, foi nomeado vigário da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Curitiba.

Em fevereiro de 2005, foi nomeado bispo pelo papa João Paulo II e assumiu a Prelazia de São Félix do Araguaia (MT). Em 2011, foi eleito secretário-geral da CNBB e, no mesmo ano, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília pelo papa Bento XVI.

Em 2019, tornou-se arcebispo de Manaus e, três anos depois, foi criado cardeal pelo papa Francisco.

