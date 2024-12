Após ter passaporte apreendido, Netinho de Paula fala sobre processo: – Não contesto o que a Justiça fala

Netinho de Paula compartilhou mais detalhes sobre o processo que levou seu passaporte a ser apreendido pela Justiça devido a uma dívida de 100 mil reais. Em conversa com o Portal Leo Dias, o cantor falou sobre a ação de constrangimento movida por uma mulher que era parente de uma menina que participou do quadro Dia de Princesa, que fazia parte do programa Domingo da Gente, que foi ao ar entre 2001 e 2006 na Record TV.

– Eu não contesto o que a Justiça fala. Foi o que meu advogado disse: Olha, você foi condenado, tem que pagar. Tá bom! Saiu agora, né? Eles suspenderam o meu passaporte, e a gente tem que pagar. A gente tem uma turnê grande do Samba 90 Graus para fazer por toda a Europa e América. São mais de 16 shows a partir de abril. A gente não pode ter esse tipo de problema, e nem quer.

Na época, uma menina enviou uma carta para participar do segmento da atração, em que ele transformava a vida de uma fã. O caso envolvia a questão do transplante de rim da mãe da participante.

– Esse caso é o caso de uma princesa que eu fiz… Eu recebi a carta de uma menina que, na época, tinha 12 anos, dizendo: Netinho, minha mãe está na fila do transplante, mas já faz muito tempo. Ela não tem mais chance e está piorando… Eu queria um dia de princesa, um dia de alegria na minha vida porque eu sei que vou perder a minha mãe. A história era essa.

Em seguida, Netinho relembrou como foi a ida até a casa da menina. Ele conta que ao ouvir a história, pensou em reunir a família para tentar encontrar alguém compatível que poderia fazer a doação dom órgão.

– Saímos com a limusine, chegamos na casa e conversando com ela perguntei para a mãe: Você está na fila do transplante? Ela falou: Estou há muito tempo, mas tem a compatibilidade, já fui chamada algumas vezes, é muito difícil. Eu falei: Mas não tem ninguém da família? E ela: Eu tenho cinco irmãos, mas a família é meio brigada. Eu disse: Cara, vamos reunir a família, trocar uma ideia e ver se não consegue que algum deles possa de repente fazer esse transplante e ajudar a viver, porque esse é o sonho da minha princesa, pela princesa faço tudo.

O cantor recorda que tentou mobilizar a todos e a maioria dor irmãos aceitou fazer os exames, mas a única pessoa que acabou sendo compatível era a irmã que estava resistente sobre a ideia.

– Teve um momento em que eu consegui reunir [os irmãos]. Tinha uma das irmãs que era muito resistente e não queria vir, mas um deles era cego e falou assim: Eu já não tenho mais nada, o que tiver que tirar de mim para dar para a minha irmã, pode dar. Nessa hora, eu não aguentei e comecei a chorar. Falei: Se ele que é cego está disposto a fazer o exame e compatibilidade, por que vocês outros não fazem? Eu acho que isso naquele momento sensibilizou e todo mundo resolveu fazer. Todos fizeram. A gente conseguiu o hospital, um médico particular, um profissional, ele fez tudo, marcou a cirurgia e quem foi a compatível? A irmã resistente.

A mulher, segundo Leo Dias, posteriormente alegou ter se sentido constrangida pelos comentários das pessoas nas ruas e entrou com uma ação pedindo que o artista pagasse 200 mil reais a ela, mas ele ofereceu 80 mil para que pudessem encerrar o caso e seguir em frente.

