Após revelar doença, Carlinhos Maia atualiza seguidores sobre tratamento contra câncer do pai

Após revelar que seu pai, Seu Virgílio, foi diagnosticado com câncer, Carlinhos Maia retornou às redes sociais na tarde desta sexta-feira (30) para compartilhar mais detalhes sobre o estado de saúde do pai.

O influenciador contou que o tumor foi detectado no pâncreas e explicou o plano de tratamento que será seguido.

“Obrigado pelas mensagens, de todo coração. Meu pai vai ficar bem, ele é forte demais. Ontem desabei, talvez pelo álcool, ou para dividir com vocês, que nos acompanham há tantos anos. Acredito demais na força da oração e na medicina. Por sorte, foi descoberto em um exame de rotina, que sempre fazemos questão que meus pais façam”, relatou.

Carlinhos explicou que o pai não apresentava sintomas e que a descoberta precoce foi essencial. “Ele não sentia dor nem nada, mas o exame detectou esse tumor no pâncreas. Depois, fizeram mais exames para ver se tinha se espalhado, mas, graças a Deus, não se espalhou. Foi descoberto no início.”

Sobre o tratamento, Carlinhos disse que Seu Virgílio passará por uma cirurgia seguida de quimioterapia. “Ele está bem sereno, como sempre, sem medo e confiante. Desculpa a forma como falei. Eu fiquei apavorado, diferente dele. Perdemos a prima Deza recentemente para essa doença, então me desesperei. Vou ficar off até a cirurgia acabar. Volto com boas notícias”, finalizou.

