Após cateterismo, eterno Beiçola deixa hospital e faz pedido

Eterno Beiçola de A Grande Família (2001-2014), Marcos Oliveira recebeu alta hospitalar do Pronto Atendimento Unimed em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta (12). Ele estava internado desde a última segunda (9), quando deu entrada na unidade com dores no peito. O intérprete foi diagnosticado com um possível problema no coração e fez um procedimento de cateterismo com urgência.

O ator publicou um vídeo na saída do hospital, no qual pediu para que os fãs acompanhem sua carreira musical. “Estou me libertando dessa situação! Foi muito bem aqui na Unimed, foi uma coisa maravilhosa. Agradeço à Unimed. Agora o estado é aquilo, né, até sair dessa situação, o coração voltar ao normal, tudo, é um processo. E a gente é meio maluco mesmo”, declarou ele.

“Mas adorei, foi um processo bom. Estou livre, estou indo para casa. Agora eu vou me organizar e quero trabalhar. Vou cantar muito por aí, quero que vocês ouçam minhas músicas. Não minhas, mas as minhas interpretações das músicas. Músicas maravilhosas da MPB, tá bom? Eu espero vocês ao vivo em qualquer teatro, em qualquer canto desse Brasil. Eu quero cantar muito, muito, muito”, finalizou Oliveira.

O vídeo foi compartilhado tanto pelo perfil oficial do artista, quanto pelo da advogada dele, Rose Scalco. Ela vinha dando atualizações do estado de saúde do ex-global à imprensa.

A previsão era de que ele tivesse alta na terça (10), apenas um dia após o cateterismo, mas o ator precisou ficar na unidade hospitalar por mais tempo para se recuperar totalmente.

Marcos Oliveira cancelou todos os compromissos, e, por isso, torcia para que fosse liberado logo. “Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas pra receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não tá legal”, lamentou.

O intérprete de Beiçola conseguiu receber atendimento médico graças ao plano de saúde que é bancado por Tatá Werneck. A atriz passou a ajudar o amigo desde que ele revelou passar por dificuldades financeiras em 2022.

