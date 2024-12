Aos 86 anos, Raul Gil confirma saída do SBT e cita filha de Silvio Santos: ‘A Daniela promoveu algumas mudanças e eu desejo…’

Após diversas especulações, Raul Gil confirmou nesta sexta-feira (6) sua saída do SBT. O apresentador ficou na emissora fundada pelo saudoso Silvio Santos por 14 anos, mas acabou “desligado” pela filha do eterno Rei do Baú, Daniela Beyruti, que atualmente ocupa o cargo de diretora executiva do canal. Com uma carreira que ultrapassa seis décadas, Raul se pronunciou em um vídeo nas redes sociais, destacando seu legado, agradecendo ao público e demonstrando serenidade diante da nova fase.

‘Programa Raul Gil está fora do SBT’

No vídeo de despedida, Raul Gil foi direto ao ponto ao comunicar o encerramento do ciclo. “Meus amigos, meus colegas, meus fãs e meus patrocinadores, o Programa Raul Gil está fora do SBT. Foram 14 anos lá, durante os quais ganhei dinheiro porque era sócio. O próprio Silvio Santos me colocou como sócio, e, nesses 14 anos, tive tantas conquistas que não estou preocupado em ficar parado. A vida segue, e o SBT também”, disse ele, demonstrando gratidão e leveza diante da mudança.

Em seguida, Raul deixou claro que a decisão partiu de Beyruti. “A Daniela promoveu algumas mudanças no SBT, e eu desejo muita sorte a ela. Que seja muito feliz com suas novas contratações!”, avaliou, revoltando parte da web. “Bom é Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia, né? Inadmissível isso”, criticou uma pessoa no X, antigo Twitter. “Sei que o Raul já está idoso, mas que feio a forma como ele foi tirado de uma empresa na qual fez tanta história…”, opinou outra.

Apesar da saída, Raul Gil mostrou otimismo e fez questão de relembrar sua trajetória cheia de retornos na televisão: “Já voltei para o SBT três vezes, para a Record outras três vezes e também para a Band duas vezes. É claro que agora entra também a questão da idade, mas está tudo bem”.

Um legado de talentos e emoções

O comunicador também refletiu sobre o impacto de seu programa, que não só revelou grandes nomes da música como Titãs e Lulu Santos, como também ofereceu suporte emocional ao público. “O Programa Raul Gil trouxe muita alegria, revelou muitos talentos, descobriu e lançou tantas pessoas, além de levar palavras de conforto a telespectadores que, muitas vezes, estavam enfrentando momentos difíceis, até mesmo depressão”, afirmou.

Na legenda do vídeo, Raul expressou sua gratidão em um longo texto:

“Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos. Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público.

Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade. O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história. Com amor, Raul Gil”.

A relação com Silvio Santos e o início no SBT

A amizade entre Raul Gil e Silvio Santos começou nos anos 1950, quando Raul, ainda adolescente, trabalhava no auditório da Rádio Nacional. Anos depois, Silvio convidaria o apresentador para integrar a grade do SBT, onde Raul teve duas passagens: a primeira entre 1981 e 1984 e a segunda iniciada em 2010.

Nova fase aos 86 anos

Apesar de já ter anunciado sua intenção de se aposentar em março deste ano, durante uma homenagem no Domingão com Huck, Raul Gil havia declarado em outubro, no The Noite, que se sentia motivado a continuar. “Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci, e o palco é minha vida”, afirmou.

amazonianarede

Purepeople.br Luiz Eugênio de Castro