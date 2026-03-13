Aos 12 anos, estudante do Ceará viraliza ao iniciar preparação para o Enem

Enzinho se tornou um fenômeno digital ao compartilhar sua rotina de estudos

Ceará – Enquanto a maioria dos jovens de sua idade divide o tempo livre entre jogos e brincadeiras, Enzo Santos, de 12 anos, já mantém o olhar fixo no futuro. Morador de Aurora, no interior do Ceará, o estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, carinhosamente apelidado de Enzinho se tornou um fenômeno digital ao compartilhar sua rotina de estudos focada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O objetivo de Enzo é claro: conquistar uma vaga no curso de Medicina para realizar o sonho de se tornar perito criminal. Para isso, ele não espera pelo Ensino Médio. O jovem mantém uma rotina rigorosa que inclui cronogramas semanais detalhados; cursinho preparatório e aulas de inglês; e resolução de questões reais do Enem (filtradas por conteúdos que ele já domina, como razão e porcentagem).

O esforço não passa despercebido. Seus vídeos, que mostram o uso de técnicas como flashcards e revisões de simulados, já ultrapassam a marca de 2 milhões de visualizações. Nos comentários, o público oscila entre o espanto e a admiração, com muitos estudantes mais velhos pedindo dicas de organização ao menino.

Apesar da rotina que impressiona adultos, a leveza é mantida. A mãe de Enzo, a professora Priscilla Brígida, reforça que a iniciativa partiu inteiramente do filho, movida por uma curiosidade nata. O próprio estudante dá uma lição de maturidade sobre saúde mental.

“Respeito meu cansaço. Quando estou cansado, vou dormir, senão meu cérebro não aprende mais”, afirma Enzo.

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Da Redação Portal d24am