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Anvisa determina recolhimento de coco ralado por excesso de enxofre

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Envato / Anntua) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/anvisa-determina-recolhimento-de-coco-ralado-por-execesso-de-enxofre/

Laudo apontou excesso de dióxido de enxofre em um lote do produto

Manaus – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28/5), o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe. Laudo feito pelo Lacen/DF apontou resultado insatisfatório no ensaio quantitativo de dióxido de enxofre no produto. Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para sua utilização.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco Ltda. (CNPJ: 04522379000665).

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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