Anitta faz desabafo sobre trajetória na carreira: “Custou muito trabalho”

Eleita pela Billboard como a dona de uma das melhores performances do VMA 2022, que aconteceu na noite do último domingo (28), Anitta é capa da edição argentina da revista, que chegou às bancas nesta segunda-feira (29). Em entrevista à publicação, a artista refletiu sobre sua trajetória no universo musical e falou sobre as dificuldades que passou até conquistar seu espaço no exterior.

“Sou muito grata por todas as oportunidades que a vida me deu. Custou muito trabalho, esforço e tive que atravessar muitos obstáculos. Eu sei que para uma mulher latina, de origem humilde e pobre, é ainda mais difícil ganhar respeito e chegar onde cheguei. O que tenho certeza é que sem meus fãs eu não estaria onde estou, eles me dão força para continuar”, declarou a cantora.

Na conversa, a cantora deu detalhes sobre como prefere viver nos momentos de descanso e lazer. “A melhor versão de mim como Larissa é a pessoa que sou quando estou em casa com minha família e meu namorado de pijama e onde me sinto mais confortável”, explicou.

Já ao entrar em “modo carreira”, Anitta contou que o palco é o espaço que a faz sentir da melhor forma. “A melhor versão de Anitta é quando ela está no palco. É aí que eu dou tudo de mim e esqueço o resto. Eu canto, danço e me divirto. Essa é uma energia incrível”.

