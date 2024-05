Anitta desabafa sobre nota de repúdio ao show de Madonna: – A galera está com um tempo

Sem papas na língua, Anitta debochou de nota feita sobre o show de Madonna no Rio de Janeiro. A artista e Pabllo VIttar participaram da apresentação e por isso foram incluídas na reclamação.

Pelos Stories, a cantora carioca começou a falar fingindo que estava super triste com uma notícia que viu. Em seguida, ela debocha que as pessoas estão com muito tempo livre.

– Hoje eu acordei arrasada, desolada e sem chão. Sabe por quê? Estou muito mal, preocupadíssima. Isso acabou comigo. Como vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou. Estou arrasada.

Continuando sua reclamação, Anitta criticou que estão usando o tempo de trabalho para criar nota parlamentar. Mas não estão mais citando a situação no Rio Grande do Sul.

– Agora, a galera está com tempo, não é? Essa galera está com um tempo. Fico impressionada com o tempo que essa galera tem para essas coisas. Em vez de gastar esse tempo ajudando as famílias do Rio Grande do Sul, agora que o assunto não está mais bombando e não é mais a trend da internet, vai começar a cair as ajudas. Vamos dispor do nosso tempo para isso? Vai dispor do tempo para isso, gente. Vai trabalhar. É um tempo para cada coisa que tira.

amazonianarede

Estrelando Da Redação