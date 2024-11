Ana Hickmann coloca mansão à venda por R$ 40 milhões e encerra mais um ciclo de sua vida

A apresentadora Ana Hickmann anunciou que está vendendo sua famosa mansão em Itu, no interior de São Paulo, por R$ 40 milhões. Em um vídeo publicado na última quinta-feira (7), Ana revelou que a decisão faz parte de um processo de mudança e encerramento de ciclos em sua vida.

“Na vida, existem ciclos, e lugares simbolizam momentos,” declarou a apresentadora. Ela explicou que a casa, construída com dedicação e esforço, representa um capítulo importante de sua trajetória, que agora será passado para uma nova família.

A propriedade conta com 6.100 m² de terreno e 1.600 m² de área construída, incluindo uma suíte master equipada com spa e closet blindado, seis suítes com acabamentos em mármore, duas suítes adicionais para hóspedes, garagem coberta para até oito carros, piscina com raia de 25 metros e um elevador panorâmico.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Gabriel