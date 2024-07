Amazonenses conquistam pódio na Copa Brasil de Águas Abertas

O evento faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)

Manaus – Duas joias da natação amazonense brilharam neste sábado (13) e domingo (14), no estado do Pará. Competindo na Praia de Mosqueiro, os amazonenses Kathleen Manoella Silva e Rafael Andrade de Assis Leal conquistaram três primeiros lugares e um vice-campeonato (Absolutos) durante a 8ª etapa da 11ª Copa Brasil de Águas Abertas, que teve percurso de 5 quilômetros no sábado (13) e 2,5 quilômetros no domingo (14). O evento faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Os dois nadadores representam o Instituto Pedro Nicolas Sena da Silva, de Manaus (AM), e são treinados pelo professor Leandro Freire, head coach que é referência nas provas de piscina e águas abertas na Região Norte do País.

“Nosso desempenho foi fantástico, levando em consideração que viajamos com apenas dois atletas e conseguimos ficar em terceiro lugar entre os clubes que disputaram essa etapa da Copa Brasil de Águas Abertas”, comemorou o técnico Leandro Freire, líder do Instituto Pedro Nicolas.

Reinou Absoluta

Aos 17 anos, Kathleen Manoella Silva é um talento nas provas de resistência, seja nas piscinas ou em águas abertas. No sábado, ela foi campeã dos 5 quilômetros ao completar a disputa com 1 hora, 23 minutos e 18 segundos. No domingo, deu outro show na Copa Brasil ao faturar o título dos 2,5 quilômetros com o tempo de 44 minutos e 12 segundos. O desempenho significou a medalha de ouro do Geral Feminino e também o Absoluto da competição, pois a amazonense chegou à frente de todos os competidores (homens e mulheres) que nadaram em Mosqueiro.

Campeão e vice no Absoluto

Rafael Andrade de Assis Leal, de apenas 16 anos, também se destacou na Copa Brasil de Águas Abertas ao vencer no domingo o Geral Masculino de 2,5 quilômetros com o tempo de 48 minutos e 6 segundos. O manauara também foi o campeão Absoluto, isto é, o melhor entre todos os homens que disputaram a etapa no Pará. Além disso, ele faturou no sábado o segundo lugar na prova de 5 quilômetros com o tempo de 1 hora, 22 minutos e 33 segundos.

O trio retorna a Manaus ainda neste domingo. Dois deles, o técnico Leandro Freire e a nadadora Kathleen Manoella, embarcam na terça-feira (16/07) junto com os demais integrantes da seleção amazonense que vai disputar o Campeonato Norte Nordeste de Natação – 34° Troféu Dr. Milton Medeiros, de quinta-feira (18) até sábado (20), em Boa Vista (RR).

