Amazonas registra 532 casos e 19 mortes por Covid-19

Em balanço divulgado nesta segunda-feira (06), em live do governo do Amazonas, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, informou que há 532 casos confirmados de Covid-19, sendo 473 em Manaus e 59 no interior. E 19 óbitos registrados.

Portanto, 115 casos novos de pessoas infectadas foram detectados. Os novos municípios que registram casos são: Jutaí, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira.

Do total de 532 casos confirmados, 387 estão em isolamento domiciliar, o que corresponde a 72,7% do total de infectados. 44 pessoas já deixaram o período de transição. Há 860 aguardando confirmação.

Internações

Dentre os internados, 45 estão em rede privada, sendo 23 em leitos clínicos e 22 em UTI. E 37 estão internados em rede pública, sendo que 21 ocupam leitos clínicos e 16 UTI, perfazendo 82 casos internados confirmados.

Quanto aos internados suspeitos de Covid-19, perfazem um total de 144 pacientes, sendo 49 na rede privada, com 20 em leitos clínicos e 29 em UTI; e 95 na rede pública, com 83 em leitos clínicos e 12 em UTI.

Óbitos

Quanto aos óbitos, foram 35 mortes notificadas. No entanto, 19 confirmadas por Covid-19, nove descartadas e sete em investigação. A letalidade registrada é de 3,57%. O Lacen tem processadas 2.753 amostras suspeitas. Destas 19.3% são positivas.

Respiradores

Foi informado que o Amazonas dispõe de 69 respiradores. 19 podem ser utilizados, portanto estão à espera de pacientes; 53 respiradores estão em manutenção e devem ser entregues até a próxima semana. O governo confirmou a parceria que está firmando com o Hospital Nilton Lins para disponibilizar leitos para atendimento a pacientes de Covid-19.

Rosemary Pinto afirmou que, a partir desse momento até a segunda semana de maio, será um período de grande aumento de casos da doença. Reforçou a necessidade de ficar em casa para que se promova o achatamento da curva.

Aproveitou para fazer um alerta à população que pertence ao grupo de risco, para que não espere o quadro agravar. Se sentir sintomas respiratórios, dificuldade de respirar e febre deve procurar imediatamente a rede de saúde.

“Todos precisam ter consciência da gravidade da situação. É a vida de cada um que está em jogo”, disse.

Monitoramento

Também, em live, foi feita a divulgação do aplicativo SASI que será disponibilizado à população para ter acesso às informações oficiais acerca da Covid-19. Um call center deverá tirar as dúvidas sobre a doença,bem como proporcionar acompanhamento a pessoas com casos suspeitos.

Toshizo Nakajima, da SASI Telecomunicações Ágil, explicou como deve ser feito o acesso ao aplicativo, bem como os benefícios dessa solução tecnológica conjunta que permitirá ao cidadão tirar dúvidas relacionadas à Covid-19 e ser acompanhada por uma equipe de especialistas, que estará atuando nessa Telemedicina.

O aplicativo SASI estará em breve estará disponível nas plataformas para download.

Gráfico Casos Acumulados 18/03 a 05/04

Medidas Restritivas

No fim de semana, reafirmando a preocupação com o avanço do coronavírus no estado, o governador Wilson Lima anunciou que reforçará as medidas restritivas e assinará um Decreto que suspende as viagens intermunicipais e interestaduais por estradas, permitindo apenas transporte de cargas.

Também alertou para a necessidade do isolamento social e que contará com as forças de segurança para punir as pessoas que estão desrespeitando os decretos com as medidas restritivas.

O governador ressaltou que nenhuma morte aconteceu por falta de assistência dos profissionais. E pediu à população que combata as fake news e não repasse para as outras pessoas. Mas que consulte sites oficiais do governo para obter as informações relacionadas aos números de Covid-19 e a estrutura que o governo está montando para atender os pacientes.

“Tudo o que a gente tem feito tem sido com muita transparência. Estamos fazendo tudo para ampliar a capacidade de atendimento no Delphina Aziz. Das pessoas que morreram vítimas do Covid, a nenhuma delas faltou atendimento do governo do estado”, disse.

