Amazonas recebe 15 respiradores de UTI enviados pelo Ministério da Saúde

Manaus – O governador Wilson Lima recebeu, na noite desta sexta-feira (03/04), na Base Aérea de Manaus, 15 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde que vão ampliar a capacidade de atendimento em UTI no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona norte da Manaus, unidade referência para casos do novo Coronavirus.

“Esses equipamentos foram oferecidos pela rede D’Or ao Governo Federal, que priorizou o estado do Amazonas, em razão do agravamento que nós tivemos de alguns casos no hospital Delphina Aziz. Isso daqui vai ser importante para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de atendimento”, afirmou o governador.

Os respiradores vieram em um avião cargueiro C-130 (Hércules) da Força Aérea Brasileira, que saiu do Rio de Janeiro e pousou em Manaus por volta de 23h desta sexta-feira. Além dos aparelhos, a aeronave trouxe materiais que as Forças Armadas vão usar em ações de desinfeção em unidades de saúde, desenvolvidas em parceria com o Governo do Amazonas.

“Estão vindo os equipamentos de defesa química, bacteriológica, radiológicas e nuclear que vão ser empregadas por um pelotão do nosso batalhão de operações ribeirinhas da Marinha nessas ações de desinfecção em Manaus”, afirmou o general de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia.

O governador destacou a parceria com as Forças Armadas nas ações de enfrentamento ao Coronavírus. “As forças têm sido muito importantes nesse processo, o Exército Brasileiro, a Marinha e também a Aeronáutica, que conhecem muito bem a nossa logística e a nossa região. Nós temos conversado com todos eles, com os comandantes, para que as nossas ações possam ser conjuntas. Esse é um momento de união”, disse ele.

Wilson Lima agradeceu ao Governo Federal e ao ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta. “O ministro Mandetta, junto com toda a sua equipe, tem sido muito competente na condução das ações diante da crise que nós estamos enfrentando, tem tido um relacionamento muito bom os estados e uma sensibilidade muito grande no momento em que prioriza a vinda aqui para o estado do Amazonas desses respiradores, que vão nos ajudar no atendimento de pacientes que chegam no Delphina, agravados com síndromes respiratórias”, ressaltou.

Os 15 respiradores foram descarregados ainda na noite de ontem e seguiram direto para o Hospital Delphina Aziz.

“A situação de agravamento de pacientes com síndromes respiradores incluindo o Covid, nas últimas 24 horas, nos preocupa muito. Os respiradores saem daqui direto para o Delphina e lá já existe uma equipe aguardando para calibrá-los, testá-los e então entrarão em funcionamento imediatamente”, afirmou o governador.

