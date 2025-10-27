Amazonas FC visita o Athletico em duelo decisivo pela Série B

Partida será disputada nesta segunda-feira (27), às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Baixada, em Curitiba

Curitiba – O Amazonas FC enfrenta o Athletico Paranaense nesta segunda-feira (27), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A Onça-pintada busca uma vitória fundamental para seguir viva na luta pela permanência na Segundona.

No primeiro turno, o Furacão levou a melhor e venceu por 1 a 0 no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada. Atualmente, o Athletico ocupa a oitava colocação, com 50 pontos. Já o Aurinegro está em 19º lugar, com 32 pontos e precisa conquistar o triunfo para continuar sonhando em permanecer na Série B.

Titular no último jogo, o volante PH destacou a motivação para ajudar o clube neste momento decisivo. “É um momento difícil, mas fico ainda mais motivado para ajudar e tirar o Amazonas dessa situação. A cobrança entre nós é grande, e isso nos dá esperança de reagir e sair da zona do rebaixamento”, afirmou.

Para o confronto desta noite, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o lateral-direito Carlos Akapo, com o zagueiro Iverton e com o atacante Dener, já que todos estão no departamento médico do clube. O defensor amazonense, inclusive, passará por cirurgia no joelho e só retorna aos gramados em 2026.

O encontro desta noite entre Furacão e Onça terá transmissão ao vivo e com imagens da Disney+.

