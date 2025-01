Amazonas FC oficializa contratação de atacante para a temporada

Wanderson pertencia ao Vitória-BA e disputou a última edição da Segundinha do Campeonato Amazonense pelo Sul América

Manaus- O Amazonas FC oficializou, na noite desta quinta-feira (2), a chegada do atacante Wanderson, que pertencia ao Vitória-BA e disputou a última edição da Segundinha do Campeonato Amazonense pelo Sul América. Ele é a décima contratação anunciada pela Onça-pintada para a temporada 2025. O atleta já treina com o elenco que se prepara para a disputa do Barezão.

“É uma sensação incrível estar aqui, é um clube em ascensão e todos os olhos estão voltados para cá. É uma grande oportunidade para mostrar o meu trabalho e conquistar todos os objetivos com o Amazonas nesta temporada. Espero que possamos brigar por títulos, chegar o mais longe possível nas copas e, quem sabe, conquistar o acesso”, declarou o centroavante.

Wanderson Ribeiro Silva tem 21 anos e nasceu em Maracani (BA). Ele acumula passagens por Vitória – clube pelo qual foi formado –, Athletic-MG, Gama-DF, Itabuna-BA e Sul América, onde disputou a Segundinha do Amazonense e anotou quatro gols em quatro jogos. O atleta chega para ser mais opção na função de centroavante, que já conta com Luan Silva, Sassá e Vitão.

O Amazonas volta a campo no dia 26 de janeiro, para encarar o Sete, no estádio Carlos Zamith, às 15h30, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025. Além do Estadual, o Aurinegro também disputará as copas Verde e do Brasil, e a Série B do Brasileiro.

Elenco do Amazonas FC para 2025:

Goleiros: João Lopes, Pedro Caracoci e Robson;

Laterais-direitos: Bernardo, Luiz Felipe e Tiago Cametá;

Zagueiros: Fabiano, Iverton, Thiago Spice, Wellington Nascimento e Zé Gabriel;

Lateral-esquerdo: Raimar;

Volantes: Bruno Ramires, Eliton Junior, Luis Felipe, Robertinho e Xavier;

Meias: Rafael Tavares e Théo Henrique;

Atacantes: Gustavo Ermel, Luan Silva, Luquinhas, Pedro Bahia, Sassá, Vitão, Wanderson, Will e William Barbio.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am