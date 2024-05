Amazonas FC encara Flamengo em partida de volta da Copa do Brasil

Onça tenta reverter placar de 1 a 0 do jogo da ida, no Maracanã, para avançar de fase na competição eliminatória

Manaus- Em busca de uma classificação histórica, o Amazonas FC enfrenta o Flamengo pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida acontece às 20h30 (horário de Manaus) desta quarta-feira (22), na Arena da Amazônia.

No jogo de ida, realizado no início do mês, a equipe rubro-negra saiu vencedora pelo placar de 1 a 0. Para passar de fase, a Onça-pintada precisará vencer a partida por dois gols de diferença. Caso saia com a vitória, mas por um gol de diferença, a decisão será definida por meio das cobranças de pênaltis.

Na última partida, a equipe aurinegra empatou por 1 a 1 contra o Paysandu em jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Urubu, vem de uma semana sem jogar, por conta da paralisação do Brasileirão devido às enchentes sofridas no Rio Grande do Sul. Seu último jogo foi contra o Bolívar, o qual goleou por 4 a 0 em jogo válido pela Copa Libertadores.

Titular na defesa do Amazonas desde a sua chegada, o zagueiro Diogo Silva falou sobre a preparação para este confronto e como a equipe deve se portar para o confronto desta quarta.

“Nossa obrigação é fazer um bom jogo. Acredito que o resultado será consequência do nosso desempenho dentro de campo e vamos colocar em prática tudo que o professor implementou para a gente nos últimos treinos, para podermos entrar focados num jogo de extrema importância, como é este na Copa do Brasil”, disse o defensor.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira até as 19h desta terça-feira (21) e, no dia do jogo, das 9h às 21h. A venda online segue disponível no site achetickets.com.br. Os bilhetes estão sendo vendidos com valores a partir de R$ 150 reais.

