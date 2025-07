Sobe para 42 o número de municípios em situação de emergência devido a cheia no Amazonas

Novas cidades que tiveram a situação reconhecida pelo governo do estado foram Iranduba e Barcelos. Informação foi divulgada nesta quinta-feira (10).

Subiu para 42 o número de municípios em situação de emergência devido a cheia que atinge o Amazonas, informou a Defesa Civil do Amazonas nesta quinta-feira (10). As novas cidades que tiveram a situação reconhecida pelo governo do estado foram Iranduba e Barcelos.

A cheia dos rios no Amazonas já afeta mais de 535 mil pessoas, segundo a Defesa Civil. As comunidades atingidas enfrentam dificuldades para se deslocar, perdas na produção agrícola e alagamentos em suas residências.

“Há municípios onde o rio está elevado, mas não avança para o decreto de situação de emergência por conta da própria prefeitura ter a capacidade suficiente de responder o desastre no território deles”, explicou o Tenente Charlis Barroso, da Defesa Civil do Amazonas.

De acordo com o monitoramento hidrometeorólogico da Defesa Civil, em Barcelos, o Rio Negro está medindo 9,70 metros. A medição do Rio Solimões em Iranduba não foi divulgada.

Confira os 42 municípios que estão em situação de emergência:

Guajará – Rio Juruá;

Ipixuna – Rio Juruá;

Itamarati – Rio Juruá;

Eirunepé – Rio Juruá;

Juruá – Rio Juruá;

Carauari – Rio Juruá;

Boca do Acre – Rio Purus;

Borba – Rio Madeira;

Nova Olinda do Norte – Rio Madeira;

Apuí – Rio Madeira;

Humaitá – Rio Madeira;

Manicoré – Rio Madeira;

Novo Aripuanã – Rio Madeira;

Atalaia do Norte – Rio Solimões;

Benjamin Constant – Rio Solimões;

Santo Antônio do Içá – Rio Solimões;

Tonantins – Rio Solimões;

Amaturá – Rio Solimões;

Fonte Boa – Rio Solimões;

Maraã – Rio Solimões;

São Paulo de Olivença – Rio Solimões;

Japurá – Rio Solimões;

Tefé – Rio Solimões;

Coari – Rio Solimões;

Jutaí – Rio Solimões;

Careiro da Várzea – Rio Solimões;

Careiro – Rio Solimões;

Manaquiri – Rio Solimões;

Anamã – Rio Solimões;

Anori – Rio Solimões;

Caapiranga – Rio Solimões;

Itacoatiara – Rio Negro;

Itapiranga – Rio Negro;

Boa Vista dos Ramos – Rio Negro;

Santa Isabel do Rio Negro – Rio Negro;

Manacapuru – Rio Solimões

Uarini – Rio Solimões

Urucurituba – Rio Amazonas

Alvarães – Rio Solimões

Iranduba – Rio Solimões

Barcelos – Rio Negro

Além dos municípios em emergência:

13 estão em estado de alerta;

1 em estado de atenção;

e seis em normalidade.

Impactos no estado

Em Manaus, o Rio Negro está na cota de 29,01 metros conforme a medição mais recente do Porto de Manaus, divulgada na manhã desta quinta-feira. O rio recuou 4 centímetros nos últimos dois dias.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), 444 alunos foram impactados pela cheia dos rios em quatro municípios: Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini. Os alunos seguem com o calendário do “Aula em Casa”, programa de ensino remoto.

Segundo o Governo do Amazonas, para auxiliar os afetados pela cheia já foram enviados 580 toneladas em cestas básicas, 2.450 caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável da Cosama, além de 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam) para dezoito municípios.

Também foram destinados 72 kits de medicamentos para os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil pessoas.

Manicoré recebeu uma nova usina de oxigênio, com capacidade para produzir 30 metros cúbicos por hora, destinada ao hospital municipal. Já Apuí, foi contemplado com seis cilindros de oxigênio para servir como reserva de segurança.

amazonianarede

Por Lucas Macedo, g1 AM