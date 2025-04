Amazon faz oferta para compra do TikTok, diz autoridade do governo dos EUA

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) – A Amazon.com fez uma oferta de última hora para comprar o TikTok, disse uma autoridade do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira, poucos dias antes do prazo limite de 5 de abril para o aplicativo encontrar um comprador não chinês.

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve discutir o destino do TikTok em uma reunião no Salão Oval nesta quarta-feira e considerar uma proposta final relacionada ao aplicativo, disse um funcionário da Casa Branca à Reuters na terça-feira.

A Amazon se recusou a comentar, enquanto o TikTok e a ByteDance, sua controladora, não responderam imediatamente a pedidos de comentários da Reuters.

A gigante de tecnologia e comércio eletrônico dos EUA é o nome mais recente a aparecer em uma lista de compradores. Trump disse no mês passado que seu governo estava em contato com quatro grupos diferentes sobre a venda da plataforma, sem identificá-los.

A empresa de private equity Blackstone está discutindo a possibilidade de se juntar aos atuais acionistas não chineses da ByteDance, liderados por Susquehanna International Group e General Atlantic, para contribuir com novo capital na tentativa de adquirir os negócios do TikTok nos EUA, noticiou a Reuters na semana passada.

A empresa norte-americana de capital de risco Andreessen Horowitz também está em negociações para adicionar um novo investimento externo para comprar dos investidores chineses, parte de uma oferta liderada pela Oracle e outros investidores norte-americanos, noticiou o Financial Times na terça-feira.

As negociações lideradas pela Casa Branca incluem planos criar uma entidade norte-americana para o TikTok e diluir a participação chinesa na nova empresa abaixo do limite de 20% exigido pela legislação dos EUA, segundo noticiado pela Reuters no mês passado.

O New York Times foi o primeiro a reportar sobre o envolvimento da Amazon nesta quarta-feira. Várias partes envolvidas nas negociações aparentavam não estar levando a sério a oferta da Amazon, segundo a reportagem. A oferta foi feita por meio de uma carta endereçada ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de comércio Howard Lutnick, disse o jornal.

O futuro do aplicativo usado por quase metade dos norte-americanos está em suspenso desde que uma lei de 2024, aprovada com um esmagador apoio bipartidário, exigiu que a ByteDance se desfizesse do TikTok até 19 de janeiro, prazo posteriormente estendido para 5 de abril.

A Amazon também se envolveu no espaço da mídia social com seu próprio feed de fotos e vídeos curtos, semelhante ao TikTok, chamado Inspire, que estava disponível anteriormente em seu aplicativo móvel. No mês passado, reportagens diziam que a Amazon havia encerrado o Inspire.

(Reportagem de Akash Sriram, Deborah Sophia, Jaspreet Singh e Zaheer Kachwala em Bengaluru)

