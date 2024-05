Alunos atletas do AM disputam etapa nacional dos jogos escolares em Aracaju

Os classificados na etapa nacional terão o desafio de representar o Brasil na Gymnasiade, olimpíada mundial

Aracaju – Mais de 80 alunos atletas da rede estadual de ensino do Amazonas, participam dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) categoria Sub-18, em Aracaju (SE), até o dia 25 de maio (próximo sábado). Os classificados na etapa nacional terão o desafio de representar o Brasil na Gymnasiade, olimpíada mundial organizada pela Federação Internacional do Desporto Escolar, que será realizada em outubro deste ano na cidade de Manama, capital do Barém, no Oriente Médio.

Na capital sergipana, 82 jogadores amazonenses disputam nas modalidades de tênis de mesa, karatê, atletismo, luta olímpica e xadrez. A segunda fase, que será realizada em junho deste ano, em Alagoas, contará com a participação de 24 atletas do Amazonas no Judô. Já na terceira, o estado será representado por seis competidores do vôlei de praia e oito do basquete 3×3, em Palmas (TO), também em junho.

No total, 120 estudantes de escolas públicas e privadas representam o Amazonas na categoria sub-18 estão em busca de conquistar medalhas e melhorar os resultados. Visando o melhor desempenho nos jogos, os alunos atletas amazonenses e os técnicos envolvidos estão confiantes.

“Estou bem esperançoso e, com certeza, a gente vai trazer o título do JEBs e, consequentemente, vamos conseguir a vaga do Amazonas para Barém”, disse o professor de karatê, Raimundo Sampaio.

O campeonato conta com o apoio de dez dirigentes e integrantes da comissão técnica do Amazonas. “Nós estamos preparando [os jogadores] ao longo de vários anos, porque são atletas que já têm experiência. Temos uma expectativa muito grande”, disse o presidente da Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), Auricélio Andrade.

Incentivo e preparação

O campeonato mobiliza toda a comunidade escolar, que une forças para motivar os estudantes atletas amazonenses na preparação física e psicológica para a competição. Foi esse incentivo que ajudou o estudante Benjamin da Silva de Oliveira, 17, a conquistar dois títulos na modalidade, em 2022.

Aluno do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago e Silva, zona oeste de Manaus, Benjamin já foi campeão norte-nordeste e brasileiro de atletismo na categoria sub-16. E, no JEBs 2024, o estudante espera sair vitorioso para o campeonato mundial.

“A escola tem me ajudado bastante na educação e me apoiado também no esporte. Minha preparação tem sido ótima, tenho uma expectativa muito grande de conseguir medalha. Estou bem feliz de poder representar meu estado”, disse Benjamin.

Já a estudante Emilly Ribeiro, 17, se prepara para estrear na competição nacional, também na modalidade de atletismo. Ela destacou a importância do apoio da família nos treinos.

“Eu espero conseguir a medalha de ouro, que é o objetivo de cada um que está aqui hoje. A minha família é meu apoio, minha mãe, principalmente. É algo novo porque sou a única atleta da família”, disse Emilly.

Para Richelly Ribeiro de Souza, mãe de Emilly, a participação da filha no JEBs tem sido motivo de orgulho.

“É gratificante, porque a gente passa tanto tempo investindo nos nossos filhos para ser alguém melhor na vida. É gratificante ver o filho vencendo, se dedicando a uma coisa que vai trazer tanto retorno para ele, quanto orgulho para nós, que somos pais”, ressaltou Richelly.

amazonianarede

d24am