Alexandre Correa se revolta após festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Torrando dinheiro e eu no lixo da Justiça’

Alexandre Correa disse estar indignado com a festa de noivado promovida por Ana Hickmann e Edu Guedes. O casal recebeu amigos e familiares em um almoço íntimo no interior de São Paulo no último sábado (14). Separado da apresentadora há 10 meses, o empresário reclamou da pompa do evento em meio ao imbróglio judicial que eles ainda enfrentam.

“Venho aqui externar pra vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro. Vejam só vocês: a outra parte na qual eu fui 25 anos [casado] e ainda aguardo receber algum real, alguma coisa de uma partilha de bens e a Justiça não faz nada, acabou de celebrar a vida no final de semana com um grande noivado”, detonou Alexandre, acusado por Ana de uma série de crimes, como associação criminosa e fraudes financeiras.

Alexandre apontou que Ana tem levado uma vida de luxo. “Vestido de R$ 30 mil, arranjos de flores de, no mínimo, R$ 25 mil, R$ 30 mil. Ana tem muito bom gosto, sabe gastar muito bem dinheiro, como ninguém, aliás. Convidados, carros importados, mesa posta, bom buffet, não suficiente, duas viagens internacionais, bons restaurantes”, disse ele.

Alexandre, acusado de faltar a audiências com a ex-mulher na semana passada, ainda fez questionamentos contra a Justiça. “E a parte aqui fica como após 25 anos de trabalho? Na lata do lixo da Justiça? A Justiça não olha pro Alexandre Correa? A Justiça tem raiva do Alexandre Correa? Até quando eu vou precisar ficar aqui agonizando por dinheiro, enquanto eu vejo a minha sócia – ainda é minha sócia porque não houve dissolução de sociedade – torrando dinheiro”, disparou.

NOIVADO DE ANA HICKMANN COM EDU GUEDES TERIA ABALADO RELAÇÃO DA APRESENTADORA COM A RECORD

Segundo o site Notícias da TV, a relação da apresentadora com a Record TV estaria bastante desgastada e o principal motivo seria o noivado do casal. A situação estaria tão crítica que corre risco de ela não renovar o contrato com a emissora após 20 anos.

Os dirigentes da Record avaliaram que a rapidez com que Ana engatou o relacionamento dá forças à suspeita de um caso extraconjugal, o que não é bem visto pela Igreja Universal, que comanda a emissora há cerca de 35 anos.

Ana se separou de Alexandre em novembro do ano passado, após a acusação de agressão física contra o empresário. No mês seguinte, foi vista com Edu pela primeira vez. Em março, assumiu o namoro que, três meses depois, virou noivado.

O ex-marido da apresentadora já a acusou publicamente de traição. Ana, no entanto, nega e afirma que se reaproximou de Edu em dezembro.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz