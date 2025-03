“Ainda Estou Aqui” vira sétimo maior público do cinema nacional

Recorde no cinema nacional

O longa “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, alcançou um novo marco nas bilheteiras do Brasil. O filme dirigido por Walter Salles ultrapassou o público de “Se Eu Fosse Você 2” e se tornou o sétimo nacional mais visto do século, segundo a Comscore.

Com um total de 5,67 milhões de ingressos vendidos, a produção superou a comédia estrelada por Glória Pires e Tony Ramos, que registrou 5,63 milhões de espectadores desde sua estreia em 2009. O acumulado de “Ainda Estou Aqui” chegou a R$ 114 milhões.

Impacto pós-Oscar

No primeiro fim de semana após a premiação, o longa arrecadou R$ 2,53 milhões e vendeu 127 mil ingressos. Mesmo assim, ficou fora do top 3 pela primeira vez desde janeiro.

O ranking do período foi liderado por “Capitão América: Admirável Novo Mundo”, que somou R$ 4,2 milhões e atraiu 194 mil espectadores. O novo filme do herói já vendeu mais de 2,5 milhões de ingressos no Brasil.

Concorrência nas bilheteiras

O lançamento da sci-fi “Mickey 17”, dirigida por Bong Joon-ho (“Parasita”), ficou em 2º lugar, arrecadando R$ 5,52 milhões com 148 mil ingressos vendidos. O terror “O Macaco” veio logo atrás, com R$ 2,69 milhões e 125 mil espectadores.

O top 10 também trouxe outras produções premiadas no Oscar. “Anora”, eleito Melhor Filme, voltou ao ranking após a premiação e arrecadou R$ 1,13 milhão, com 44,5 mil ingressos vendidos. “Flow”, ganhador de Melhor Animação, somou R$ 1,39 milhão e atraiu 61 mil espectadores.

“Conclave” e “Um Completo Desconhecido” também figuraram na lista, levando, respectivamente, 893 mil e 727 mil pessoas aos cinemas.

No total, os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 22,1 milhões no fim de semana, com público de 991 mil espectadores.

Cinemas Brasileiros

amazonianarede

Pipoca Moderna