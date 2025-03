Agendamento para emitir nova carteira de identidade será diário em Manaus

No interior do Amazonas, o agendamento para a emissão da nova CIN continuará sendo liberado uma vez por semana

Manaus – A partir de sexta-feira (7), o agendamento eletrônico para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) será aberto diariamente, a partir das 18h, para os PACs de Manaus. No interior do estado, o novo horário será às 18h30, sempre às sextas-feiras.

Conforme o diretor do do Instituto Aderson Conceição de Melo (IIACM), Mahatma Porto, as vagas para atendimento na capital serão sempre para o dia seguinte.

“O agendamento virtual será liberado às 18h, todos os dias da semana, sempre com vagas para o próximo dia útil. Dessa forma, caso o solicitante não consiga agendar hoje, novas vagas serão abertas já no dia seguinte, sempre com um dia de antecedência, permitindo que a pessoa se programe e compareça ao atendimento”, explicou o diretor.

O diretor ressaltou que para os postos online do interior, o agendamento para a emissão da nova CIN continuará sendo liberado uma vez por semana, às sextas-feiras, a partir das 18h30, uma vez que a demanda é menor em comparação com a capital.

Como solicitar

A solicitação do documento deve ser feita por meio do site da SSP-AM (www.ssp.am.gov.br), onde o cidadão encontra todas as informações sobre a documentação necessária para a emissão da CIN.

O diretor ressalta que pessoas idosas, com deficiência ou pertencentes a outros grupos prioritários, mediante comprovação documental, continuarão sendo atendidas diretamente no Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) mais próximo, sem a necessidade de agendamento eletrônico prévio, evidentemente, respeitando a capacidade operacional de cada posto.

Mahatma orienta que, antes de realizar o agendamento, o cidadão confira se todos os documentos estão atualizados, legíveis e sem rasuras, da mesma forma que é imprescindível que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) esteja com os dados atualizados.

“Hoje, o cidadão pode inserir vários documentos na Carteira de Identidade Nacional, como: CNH, Cartão Nacional de Saúde, PIS/PASEP, Título de Eleitor, dentre outros”, lembrou o diretor.

CINs emitidas

Desde o início da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), em abril de 2023, mais de 600 mil documentos já foram expedidos no estado. Somente no ano passado, a SSP-AM emitiu cerca de 410 mil novas identidades, tendo identificado cerca de 14% da população amazonense.

amazonianarede

Com informações da Assessoria