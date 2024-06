Agendamento para emissão do novo RG abre neste domingo em Manaus

O atendimento será entre os dias 17 a 21 de junho

Manaus – A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), abre no próximo domingo, (09), 5 mil vagas para agendamento eletrônico da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Manaus

A liberação ocorrerá às 18h, por meio do site <http://cinam.ssp.am.gov.br>.

O objetivo da ação, de acordo com o diretor do IIACM, Mahatma Porto, é proporcionar o acesso de mais pessoas ao serviço, especialmente àquelas que não dispõem de tempo durante a semana para realizar agendamento. A SSP-AM ressalta que todo o processo será totalmente gratuito.

“Essa é uma iniciativa que visa dar ao cidadão mais tempo para se programar, uma vez que durante a semana, não consegue por conta de vários compromissos do dia a dia. Com a abertura das vagas neste domingo, ele poderá fazer com calma, dentro do seu planejamento, e escolher o dia que vai poder ir ao atendimento”, informou o diretor do Instituto.

Porto alertou, ainda, que os agendamentos serão disponibilizados a partir das 18h e serão totalmente gratuitos. Ao todo serão abertas 5 mil vagas. Todas as vagas serão para atendimento de segunda-feira (17/06) à sexta-feira (21/06), entre as 8h e 16:45h. “As vagas são para todos os Pronto Atendimento ao Cidadão da capital e o solicitante poderá escolher aquela unidade que lhe for mais acessível”, frisou o diretor.

O diretor destacou, também, que a SSP-AM pede que o solicitante compareça na data e hora agendadas, uma vez que o não comparecimento retira a oportunidade de quem estava precisando do documento. Além disso, o não comparecimento, a pessoa ficará impedida de realizar novo agendamento durante 60 dias.

Documentação

Mahatma reforçou que antes de o cidadão buscar solicitar o agendamento, é necessário se certificar que todos os documentos encontram-se sem rasuras, com letras legíveis e com dados atualizados, no caso do Registro Civil e do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

“Essa é uma recomendação necessária porque muitas vezes o cidadão pode não se atentar à condição dos documentos apresentados e à atualização dos dados, pois além de ter o atendimento comprometido, não terá a solicitação aprovada”, lembrou o diretor.

Importante ressaltar que muitas vezes o cidadão não consegue agendar porque há divergência dos dados do CPF. Neste caso, ele deve procurar os canais de atendimento da Receita Federal e consertar seu cadastro. Outro motivo de não agendamento é que sua linha telefônica pode estar bloqueando mensagens consideradas indesejáveis( spam). Neste caso, o cidadão deve se certificar com sua operadora de telefonia móvel”, explicou.

Todos os documentos exigidos para a solicitação da CIN estão disponíveis no site da SSP-AM, no link: https://www.ssp.am.gov.br/orientacoes-para-emissao-da-nova-carteira-de-identidade-nacional/.

amazonianarede

d24am