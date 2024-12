Adriano Imperador se despede dos gramados com gol e vitória no Maracanã

O time do Mengão Legends venceu os Amigos da Itália por 4 a 3, em um jogo recheado de emoção

Rio de Janeiro – A partida, que marcou a despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados, contou com a presença de mais de 22 mil torcedores, no Maracanã, neste domingo (15). O time do Mengão Legends venceu os Amigos da Itália por 4 a 3, em um jogo recheado de emoção.

A partida começou com o filho de Adriano, Adrianinho, abrindo o placar para os Amigos da Itália logo aos 2 minutos. Mas o Flamengo reagiu com gols de Athirson e Romário, virando o jogo.

Os italianos empataram com Didico e, em seguida, Ruy colocou os visitantes à frente. No entanto, Edilson Capetinha fez o 3 a 3 e, nos acréscimos, Adriano, que havia retornado ao time rubro-negro, marcou o gol da vitória, encerrando a partida em 4 a 3.

No primeiro tempo, os goleiros brilharam, com Dida pelo lado dos Amigos da Itália e Julio César pelo Flamengo, que fizeram grandes defesas.

No entanto, a etapa final foi recheada de gols e emoções. Djalminha, com um passe de trivela, e Athirson, com um cruzamento preciso, ajudaram Romário a virar o jogo para o Flamengo

Aos 24 minutos, Adriano, jogando pelos Amigos da Itália, fez o gol de empate após um cruzamento de David Pizarro.

Aos 30 minutos, os telões do Maracanã exibiram uma mensagem de homenagem ao pai de Adriano, Almir Leite Ribeiro, falecido em 2004.

Através de inteligência artificial, a voz do pai parabenizou Adriano pela carreira e pediu que ele jogasse os minutos finais com a camisa do Flamengo.

Emocionado, Adriano atendeu ao pedido, vestiu novamente o Manto Sagrado e deu uma volta olímpica no Maracanã.

Nos minutos finais, Ruy marcou para os Amigos da Itália, e Edilson Capetinha empatou para o Flamengo.

O jogo terminou com um pênalti convertido por Adriano, após uma falta em Emerson Sheik.

O Imperador, com muita emoção, fez o gol da vitória, encerrando sua carreira com uma vitória simbólica de 4 a 3 sobre os Amigos da Itália.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am