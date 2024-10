Adele se emociona ao ver Céline Dion na plateia de seu show em Las Vegas

Em vídeos compartilhados é possível ver as duas artistas trocando um abraço carinhoso

Estados Unidos- Adele se emocionou ao ver uma fã mais que especial em seu show neste sábado (26), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante apresentação no The Colosseum, Adele avistou Céline Dion na plateia, interrompeu a música ‘When We Were Young’ para ir até ela — e caiu no choro de emoção. As informações são do site metrópoles.

Em vídeos compartilhados é possível ver as duas artistas trocando um abraço carinhoso. Elas conversaram brevemente e, ainda com lágrimas nos olhos, Adele retornou ao palco.

De acordo com a revista People, Céline estava acompanhada dos filhos gêmeos Nelson e Eddy Angélil, de 14 anos. A cantora também é mãe e René-Charles, 23, todos frutos de seu relacionamento com René Angélil, falecido em 2016.

Em 2018, Adele assistiu a um show de Céline no mesmo teatro e comentou sobre a apresentação: “A rainha Céline! Que show. Um ponto alto da minha vida. Muito obrigado por toda a sua atenção com o público e o senso de humor insano”, escreveu Adele em suas redes sociais.

