A luta de Paulo Zulu contra o câncer

Compartilhar no Facebook

Revelação

O modelo, apresentador e ator, Paulo Zulu, revelou, em suas redes sociais, que luta contra um câncer na bexiga. Ao dar a notícia, os fãs ficaram abalados, entretanto demonstraram carinho e apoio incondicionais.

Não é a primeira vez que Zulu encara esse desafio. Em um vídeo postado no Instagram, ele falou sobre o assunto: “Infelizmente, quando eu fiz aquele post do hospital, eu fiz uma prevenção. Na verdade, eu tinha feito uma operação, porque foi descoberto um sistema canceroso pequeno na minha bexiga. Já é o segundo. Há dois anos eu tirei outro.”

Primeira lesão

A primeira lesão foi identificada, em 2021, através de exames de rotina. À revista Quem, ele contou: “A anomalia apareceu no ultrassom que eu estava fazendo para ver a próstata. Eu fui fazer esses exames para ver se estava tudo bem comigo por conta da idade. Já estava com 58 anos.”

Indonésia

Zulu garante, que, em momento algum, sentiu-se intimidado pelo primeiro diagnóstico: “Depois da operação e da biópsia, passou uns quatro, cinco dias, peguei um avião e fui para a Indonésia pegar onda. Peguei altas ondas, como se nada tivesse acontecido. E fiquei ótimo. Foi assim o meu primeiro câncer [de bexiga]”.

Natural

O modelo, que é conhecido por seus métodos naturais de alimentação e rotina saudável, está confiante na sua cura e não esconde isso.

Saudável

“Não afeta nada a minha vida, porque eu sou super saudável, então, a recuperação é boa. Mas graças a eu ter feito essa revisão, através da prevenção, eu consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem”, continuou.

Alerta

Zulu ainda alertou seus fãs para a importância de estar atento aos sinais que o corpo dá e da necessidade de realizar check-ups com frequência.

Exames

“Então, mais uma vez eu falo para vocês o quanto é importante, seja plano de saúde ou pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tentar fazer todos os exames a partir de uma certa idade. Isso é muito importante. Se você ama a vida, sua família, seus amigos e quer continuar aqui de forma saudável”, disse.

Segunda viagem pós cirúrgica

A segunda cirurgia aconteceu, sem intercorrências ou atropelos, e, dias depois, o galã seguiu para Bali, na Indonésia, para comemorar seus 60 anos de vida surfando.

60 anos

“Meu modo de enxergar a vida não mudou depois do câncer de bexiga. Na verdade, os 60 que vou fazer me mostram que o que mudou é que hoje eu tenho mais história para contar do que tempo para viver. Então estou vivendo cada vez mais intensamente e agradecendo por ter feito a prevenção”, desabafou.

Leveza

Zulu encara as questões de sua saúde com muita leveza e paz. “Não me assustei de ter tido câncer. Várias pessoas têm. E a gente está vivo e propenso a qualquer situação, seja AVC, infarto, câncer, não tem mistério. Já tive malária e quase morri e não tive medo”, contou a Quem.

Petróleo

E ainda explicou o que pode ter provocado os tumores: “Pelo que o meu urologista falou foi devido a derivados do petróleo. Sou ligado à criação de prancha de surfe, de resina, desde pequeno. Então isso pode ter causado alguma coisa e a célula entrou em tilt e deu o câncer.”

Família

Para ele, a sua família é o seu maior bem e ele quer viver intensamente para eles e por eles. Zulu é casado com Elaine Quisinski, com quem tem o pequeno Kiron. Também é pai de Patrick, de 20 anos, e de Derek, de 17, de seu primeiro casamento com a modelo Cassiana Mallmann, de quem se separou em 2015, após 23 anos de união.

Simplicidade

Enxergar o lado simples da vida também é seu segredo para ser feliz: “Prefiro me permitir viver enquanto eu posso com a família que eu amo e com meus amigos. Quero poder viver a vida na simplicidade do que amo fazer, que é pescar, surfar e ser feliz.”

Lição

“Quero passar para as pessoas o quanto é importante elas pararem para pensar nelas mesmas nesse sentido. Prevenir para não remediar e ser feliz antes que seja tarde demais”, finalizou.

msn entretenimento- Zeleb.es