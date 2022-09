A ex-BBB fez o anúncio oficial nesta terça-feira (20), junto com o namorado Eliezer

Não quis contar? Viih Tube escondeu gravidez até o último momento do pai; entenda o motivo

Nesta quarta-feira (21), o empresário revelou ao jornal Extra que foi deixado por último na lista de quem seria informado a respeito do fato da loirinha estar grávida. Ele ficou sabendo poucos dias antes do anúncio nas redes sociais.

“Eu, para variar, sou o último a saber de tudo, né? Ela me chama de boca de sacola. Por isso, eu teria que ser o último”, desabafou, aos risos. “A Vitória me chamou no WhatsApp e falou que tinha que me dar o presente de Dia dos Pais que estava atrasado, pois não havia me dado”.

Ele foi visitar a filha, que reuniu a família, e entregou a ele um presente curioso: “Tudo normal, até que ela vai para um quarto e me vem com uma caixinha da Valentino. Achei que era um cinto, né… Mas quando abri, tinha um par de tênis e os dois testes originais. Tive um delay de uns três segundos”.

Mas Fabiano só entendeu o que estava acontecendo quando a esposa, madrasta de Viih, explicou. “Aí, caiu minha ficha e caí aos prantos. Eu não sabia se a beijava, se beijava a barriga. Eu só queria abraçar e beijar. Foi uma emoção única”.

GRAVIDEZ-SURPRESA

Viih Tube revelou nesta terça-feira (20) que está grávida pela primeira vez.

Aos 22 anos, a famosa usoua s redes sociais para anunciar que está esperando o primeiro filho, fruto do namoro com o também ex-BBB Eliezer. Ela publicou uma foto com um desenho na barriga de um “carregamento”.

“Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!”, contou na legenda.

msn entretenimento-contigo!-Leandro Fernandes