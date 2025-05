TCE-AM lança 2º Concurso de Artigos Científicos com premiação de até R$ 5 mil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta quarta-feira (7), o edital da segunda edição do Concurso de Artigos Científicos da Corte de Contas. A iniciativa tem abrangência nacional e vai premiar os três melhores trabalhos com até R$ 5 mil, além de publicar os dez melhores na revista científica da instituição.

Com inscrições abertas entre os dias 12 de maio e 13 de junho, o concurso é voltado a estudantes e profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do TCE-AM, na aba “Cidadão > Concursos e Processos Seletivos”.

O tema deste ano será “O papel do Tribunal de Contas na boa gestão pública”. A seleção dos artigos será feita em sistema de dupla revisão cega, considerando critérios como originalidade, estrutura, clareza e metodologia. Os textos devem ser inéditos e escritos em português. Cada trabalho pode ter até três autores, sendo obrigatória a participação de pelo menos um doutor.

De acordo com o vice-presidente do TCE-AM e presidente da Comissão da Revista, conselheiro Fabian Barbosa, o objetivo é fomentar a produção acadêmica qualificada e abrir espaço para reflexões críticas sobre o controle e aprimoramento da gestão pública. “Agradeço desde já a disponibilidade e a presteza da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins que tem se colocado na vanguarda em tornar essa corte e essa revista científica do nosso tribunal em um repositório de boas práticas, boas experiências e um repositório de alto calibre. A proposta é abrir espaço para a reflexão crítica, com embasamento técnico-científico, sobre as formas de controle e aprimoramento da gestão pública”, afirmou.

Segundo ele, a publicação já possui ISSN (Código de Identificação) e poderá ser submetida a comitês científicos nacionais para qualificação.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que a iniciativa reforça o compromisso da Corte com a disseminação do conhecimento como meio de aprimorar a gestão pública. “Convidamos pesquisadores de todo o país a contribuírem com reflexões que fortaleçam a boa gestão pública. Este é um espaço aberto ao diálogo qualificado com a sociedade”, ressaltou.

O resultado final será divulgado no dia 26 de julho de 2025. Os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Todos os autores dos dez melhores artigos serão convidados a apresentar seus trabalhos em evento presencial, na sede do Tribunal, em Manaus.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM