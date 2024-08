Youtuber que testou avião da Voepass se irrita com fake news

O youtuber de viagens Lucas Estevam, responsável pelo canal Estevam pelo Mundo, se revoltou com fake news sobre a queda do avião em Vinhedo na sexta-feira (9). O jornalista Felipeh Campos chegou a noticiar que o youtuber estava entre as 62 vítimas da tragédia. O influenciador havia publicado um vídeo no qual falava sobre a segurança da aeronave ATR-72 11 dias antes do acidente.

“Gente, pelo amor de Deus, parem com tanta fake News! O vídeo é educativo, explicando sobre o avião. Parem de mandar essas notícias para membros da minha família. Isso não é brincadeira”, reclamou Estevam nos Stories de seu Instagram.

“Sim, em breve falarei sobre tudo isso, peço apenas que não tirem conclusões por terceiros”, prometeu o influenciador. “Eu lamento muito o ocorrido e me compadeço das vítimas e familiares.”

O vídeo em questão, inicialmente intitulado “O perigo de voar no ATR-72 da Voepass”, teve seu nome alterado para “Voando no ATR-72 da Voepass! Como realmente é voar de Passaredo?”. Na gravação, ele fala sobre os acidentes que já aconteceram com o modelo.

Na legenda do vídeo, ele explicou a troca do título. “Nos solidarizamos a todas as vítimas, famílias e amigos da tragédia da Voepass. Em respeito a eles, alteramos o título do vídeo para que outros veículos não o utilizem de forma sensacionalista ou enganosa”, escreveu.

“Não gostaria que ocorresse esse tipo de engajamento. Então peço o respeito de todos. O vídeo é um review da aeronave e um vlog como qualquer outro que faço na minha rotina como criador de conteúdo. Não divulgue fake news. Minhas condolências e de todo o meu time às famílias das vitimas.”

Estevam fez uma viagem de cerca de um hora de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para o Aeroporto de Guarulhos. No vídeo, que chamou a atenção principalmente pelo título, ele fala sobre o apelido “Passamedo” da empresa, que se chamava Passaredo antes de se tornar Voepass.

“A proposta é fazer um deslocamento rápido, aviação regional mesmo”, declarou ele. “Como o avião é muito, muito pequeno, o tempo para limpar é menor, para desembarcar e embarcar é menor. Por isso, não faria sentido eles operarem com aviões grandes aqui”, explicou.

Ele mesmo afirma que fez o vídeo porque seguidores falavam sobre o medo de pegar voos de curtas distâncias com a empresa. “Estevam, eu morro de medo desses aviões. Será que é para ter medo?”, questionou em determinado momento.

O avião no qual entrou 11 dias antes da queda contava com espaço para 68 passageiros distribuídos em 17 fileiras, na configuração dois de cada lado. Dentro da aeronave, ele conversou de maneira descontraída com a comissária de bordo, chamada Júlia.

“Júlia, você acha que é tranquilo voar nesse avião?”, perguntou. “Com certeza!”, afirmou ela, entusiasmada. “O pessoal em casa pode ficar de boa? Ouvi dizer que nunca caiu nenhum…”, ironizou. A profissional continuou confirmando a segurança do voo.

No fim, Estevam finalizou a viagem em total segurança, e chegou até a afirmar que valeria mais a pena financeiramente viajar de avião do que de carro no trajeto que ele resolveu fazer.

Na tarde de sexta (9), o influenciador publicou em seus Stories do Instagram que estava chocado com a queda da aeronave. “Gente, eu tô no chão com o acidente da Voepass. Eu acabei de postar um Stories, todo feliz, e acabei de descobrir que caiu um avião da Voepass na minha cidade.”

“Gente, tô muito triste, eu fiz um vídeo há uns 10, 11 dias, sobre a Voepass, explicando se era perigoso ou não voar, sobre a segurança, acidentes… E eu tô em choque”, declarou ele, incrédulo.

Depois, ele voltou ao Instagram para ressaltar que a aeronave é segura e que a tragédia não é algo comum. “Gente, é muito importante deixar claro o seguinte: o avião que caiu, ele é sim, sim, um avião seguro. A gente não sabe se foi erro mecânico, erro humano, a grande maioria dos acidentes na aviação são por causa de erros humanos”, explicou.

