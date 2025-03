Jornalista e advogado Paulo França morre aos 70 anos

França se destacou no meio jurídico e na política, foi eleito vereador de Manaus nas eleições municipais de 1982

Manaus – Morreu na manhã desta terça-feira (3) o advogado e jornalista Paulo Segadilha França, aos 70 anos, na capital amazonense. França se destacou no meio jurídico e na política, foi eleito vereador de Manaus nas eleições municipais de 1982, sendo o quarto candidato mais votado do pleito e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, o governo do Amazonas lamentou a morte de Paulo França.

“O Governo do Amazonas lamenta, com grande pesar, a morte do jornalista, advogado e escritor Paulo Segadilha França, nesta terça-feira (04/03), em Manaus. Paulo emprestou, ao longo de décadas, sua inteligência e carisma à comunicação e ao cenário jurídico do Estado. Paulo França alcançou grande destaque como comentarista em programa de TV onde atuou como analista político e de questões voltadas para o Direito, como a defesa do consumidor”, diz a nota.

A Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM), que tem como atual presidente Francinete Segadilha, irmã de Paulo, também emitiu uma nota de pesar.

A causa da morte e o local de velório de Paulo França, ainda não foram divulgadas.

