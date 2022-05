Ximbinha tenta impedir turnê de Joelma com nome do Calypso e pode ser preso por não pagar pensão.

Eita! Joelma está ocupada realizando a sua mais nova turnê Isso é Calypso, mas parece que Ximbinha não gostou nem um pouco do nome escolhido. Segundo informações do colunista Leo Dias, o guitarrista estaria tentando impedir o prosseguimento da agenda de shows da ex-mulher e da ex-banda através de meios legais.

O ex-marido da cantora teria alegado que ela não pode usar o nome da banda, encerrada após o processo de divórcio litigioso, ou cantar as músicas, uma vez que os direitos pertenceriam a ele. No entanto, uma decisão judicial assegura que Joelma possui direitos iguais no uso e distribuição dos produtos do grupo. Deste modo, apesar das tentativas de Ximbinha de barrar Joelma, o nome da turnê continua o mesmo.

E as tretas não param por aí! O colunista também informa que a equipe jurídica de Joelma estaria cogitando a abertura de um processo por crime de abandono material contra o ex-marido da cantora. Conforme noticiado por Leo Dias, o guitarrista não vem pagando a pensão alimentícia da filha Yasmin Fontes e pode ser preso caso não desembolse os valores que deve.

Amigos próximos teriam revelado que, desde o divórcio em 2015, o músico pagou a pensão da jovem de 17 anos de idade apenas por um curto tempo. De acordo com o Código de Processo Civil, a atitude de Ximbinha pode fazer com que ele acabe detido em regime fechado por um período de um a três meses, conforme o juiz responsável pelo processo determinar.

