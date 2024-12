Vinicius Jr. é eleito melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

Neymar e Jorge Jesus também são premiados

Dubai – Vinicius Jr. foi mais uma vez premiado como melhor jogador do mundo em 2024 nesta sexta-feira (27) no Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro já tinha recebido a mesma honraria no The Best da Fifa. Neymar e Jorge Jesus também são premiados.

“Não é fácil chegar aqui. Abri mão de muita coisa em busca dos meus sonhos e de um objetivo principal: orgulhar aos meus. Receber um prêmio tão importante encerra um ano maravilhoso para mim. Foram cinco títulos com o Real Madrid e o reconhecimento individual da Globe Soccer mostra que estou no caminho certo. Agradeço ao Real Madrid, Flamengo e Seleção Brasileira por me permitirem realizar meu sonho de jogar futebol. E, claro, a todos os meus companheiros de clube. Melhor jogador do Mundo”, disse Vini.

A eleição foi feita Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA) e teve o Real Madrid como destaque da noite. Além do prêmio de melhor jogador do mundo, o Globe Soccer Awards também entregou um troféu a Neymar, em um prêmio por sua carreira – Thibaut Courtois, Rio Ferdinand, Florentino Perez e Alessandro Del Piero foram outros a ter a mesma homenagem. Jorge Jesus foi outro premiad, como o melhor técnico do Oriente Médio no ano e Cristiano Ronaldo levou a mesma honraria entre os jogadores.

Veja os premiados:

Melhor jogador: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor atacante: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor meia: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor goleiro: Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)

Treinador do ano: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Revelação do ano: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)

Maior artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Clube masculino do ano: Real Madrid

Clube feminino do ano: Barcelona

Prêmio de carreira: Alessandro Del Piero (Itália), Rio Ferdinand (Inglaterra) e Neymar (Brasil)

Prêmio Maradona: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor agente: Jorge Mendes (Portugal)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al-Hilal)

Amazonianarede

Da Redação Portal d24am