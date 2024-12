Vice-presidente do TCE-AM recebe Medalha do Mérito Legislativo

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Fabian Barbosa, foi homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo 2024 pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A honraria foi entregue na tarde desta quinta-feira (12) em reconhecimento à sua atuação profissional, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento e a valorização da sociedade amazonense. A indicação à outorga da medalha foi dada pelo Conselho de Ordem da Aleam.

Ao receber a honraria, o conselheiro Fabian Barbosa destacou a relevância do reconhecimento em sua trajetória. “É uma honraria de grande importância para mim, para minha vida, para minha trajetória. Tenho dedicado os últimos vinte anos ao desenvolvimento do nosso estado e do nosso município em diversas esferas, seja na área acadêmica, como professor da UEA, seja no Executivo, por onde passei, e agora no Tribunal de Contas, como órgão auxiliar desta Casa Legislativa. Minha relação com os deputados se intensificou, e todos nós temos o mesmo objetivo: lutar pelo bem-estar do povo amazonense, fazer com que este estado cresça cada vez mais. A confiança do povo e o apoio dos poderes constituídos em prol do interesse público são sempre de suma importância. Então, renovo aqui meu compromisso de seguir lutando pelo bem-estar do nosso povo”, declarou o conselheiro.

A Medalha do Mérito Legislativo é concedida a chefes de Estado e de governo, políticos, magistrados, membros do Ministério Público, militares, diplomatas, professores, cientistas, escritores, servidores públicos, desportistas e outras personalidades que se destacam por relevantes serviços de interesse público.

Entre os 27 homenageados deste ano, o deputado federal Fausto Júnior representou os agraciados no discurso de agradecimento. “Receber a Medalha do Mérito Legislativo é uma honra que traz consigo uma grande responsabilidade. Temos o dever de dar voz aos anseios da população, que muitas vezes não têm acesso à tribuna. Essa honraria deve ser levada para casa com o compromisso de continuar dando o nosso melhor em cada área de atuação”, destacou o parlamentar.

A cerimônia foi realizada no Plenário Ruy Araújo, presidida pelo deputado Roberto Cidade, e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, que compôs a mesa de honra do evento.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix