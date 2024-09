Unidades Móveis de Saúde da Mulher estão em novos endereços esta semana

Unidades volantes ofertam atendimentos médicos e de enfermagem

Manaus- As Unidades Móveis de Saúde da Mulher responsáveis pela oferta de serviços nas zonas norte, sul, leste e oeste, estão atendendo em novos locais esta semana.

As unidades volantes ofertam atendimentos médicos e de enfermagem, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), consulta inicial do pré-natal e outros procedimentos, com o intuito de reforçar a prevenção de doenças e promover a saúde da população feminina na capital.

Na zona norte, a unidade móvel está atendendo na rua Jardim Baronesa, 12, próximo a Igreja Adventista, no bairro Alfredo Nascimento.

Já na zona oeste, as usuárias podem buscar os serviços na rua Baré com rua das Estrelas, no bairro Tarumã-Açu, ao lado da Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos.

Na zona leste da capital, a unidade está situada na rua Mirititapuya, s/nº, no bairro Jorge Teixeira II. E o público feminino residente na zona sul pode ser atendido pela unidade que está instalada na avenida Marginal, no 64, no bairro de Petrópolis, na praça do Conjunto Jardim Petrópolis.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reforça não haver necessidade de agendamento prévio para que os serviços sejam ofertados. As usuárias precisam mostrar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira os endereços das unidades móveis

Zona norte

Rua Jardim da Baronesa, 12, Alfredo Nascimento 2 (próximo à Igreja Adventista)23 a 28/9

Zona oeste

Rua Baré com rua das Estrelas, s/nº, Tarumã-Açu (ao lado da USF Parque das Tribos) 22/9 a 4/10

Zona leste

Rua Mirititapuya, s/nº, Jorge Teixeira I (campo do Teixeirão) 23 a 28/9

Zona sul

Avenida Marginal, 64, Petrópolis (praça do Jardim Petrópolis) 23/9 a 5/10

Zona rural

Rua Imbu, 22, comunidade Ismail Aziz (BR-174, Km 25, Tarumã-Açu)16 a 27/9

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am