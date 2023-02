UEA oferta 50 vagas em Especialização em Gestão da Produção na Indústria 4.0

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga edital do processo seletivo de alunos para o curso de especialização em Gestão da Produção com enfoque na Indústria 4.0 – Sistemas Lean. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas, e as inscrições podem ser feitas até a quinta-feira (16).

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail: [email protected] No ato da inscrição, deverão ser anexados, em arquivo único, em formato PDF, os seguintes documentos: Carteira de Identidade ou CNH e CPF; diploma de nível superior ou declaração de conclusão de curso; e histórico escolar.

O deferimento das inscrições dos candidatos está condicionado ao atendimento do que foi estabelecido no edital e será realizado após a análise dos documentos pela comissão de seleção. A relação das inscrições deferidas será divulgada na sexta-feira (17), no site da UEA.

