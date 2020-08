Twitter suspende perfil reserva de Sara Winter por violação de regras

O Twitter suspendeu nessa 4ª feira (19.ago.2020) o perfil reserva da militante bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. A suspensão ocorreu depois que ela divulgou os dados da menina de 10 anos que engravidou ao ser vítima de estupro.

Sara criou o novo perfil quando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio do perfil principal usado pela militante.

O Twitter não explicou os motivos da suspensão. A página do perfil exibe mensagem dizendo que ele foi suspenso por violar as regras de uso da plataforma.

Na 3ª feira (18.ago.2020), o YouTube também suspendeu a conta de Sara por violar os Termos de Serviço da plataforma. Ela publicou 1 vídeo no qual revela a identidade da menina e o endereço do hospital no qual ela fez o abortamento, com autorização da Justiça, para que protesto fosse realizado a fim de impedir o procedimento.

O Facebook excluiu na 2ª feira (17.ago.2020), a publicação na qual Sara Winter também convocava 1 ato em frente ao hospital onde a menina foi internada para realizar o abortamento.

amazonianarede

msn notícias