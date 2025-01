Trump comemora volta do TikTok e diz que rede o ajudou a vencer eleições

A rede social saiu do ar no começo do dia mas voltou a estabelecer os serviços ao longo do dia

Estados Unidos- A poucas horas de tomar posse como presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump discursou neste domingo (19), e comemorou o retorno do TikTok ao país. Trump reuniu com apoiadores em Washington D.C. As informações são do site metrópoles.

“A partir de hoje, o TikTok está de volta”, anunciou o presidente eleito. Trump ainda aproveitou para contar que a plataforma o ajudou a vencer as eleições de 2024.

Segundo o relato, a equipe de Trump contratou um jovem ligado ao TikTok para ajudá-los. “E fui no TikTok, vocês acreditam? Olha o que eu faço para ganhar uma eleição, eu fui ao TikTok”, contou.

Ele deixou claro que os votantes da plataforma aderiram às ideias dele e votaram nele. “Vencemos no TikTok também. Os republicanos nunca ganharam esse voto dos jovens.”

O presidente afirmou ainda que gosta da rede social chinesa. “Eu tive uma experiência razoavelmente boa”, avaliou.

Donald Trump informou em uma rede social que assinará uma ordem executiva que estende o período para que o TikTok se adapte aos pedidos dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20).

Além disso, o presidente sugeriu que o controle da plataforma seja dividido entre a chinesa ByteDance e donos norte-americanos. A ideia dele é que seja um empreendimento conjunto no qual os EUA tenha “uma posição de propriedade de 50%”.

Vale destacar que em abril de 2024, Joe Biden assinou a lei que obrigava a ByteDance a vender a operação nos EUA para alguém que morasse lá.

A determinação deu um prazo de 270 dias, que terminava este mês, para que a empresa encontrasse um comprador. Caso contrário, a rede social precisaria sair do ar no País.

