Papa Francisco morre aos 88 anos no Vaticano

Vaticano – Faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, o Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio. pontífice argentino morreu às 7h35 da manhã (horário de Roma), na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano. A informação foi confirmada pelo camerlengo da Santa Sé, cardeal Kevin Farrell, responsável pela administração interina da Igreja durante o período de transição.

Em nota oficial, o Vaticano declarou:

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja.”

O pontífice morreu em sua residência oficial, a Casa Santa Marta, no Vaticano. A causa exata da morte não foi divulgada oficialmente, mas sabe-se que ele vinha enfrentando uma série de problemas respiratórios, incluindo uma pneumonia dupla que o levou a uma internação prolongada de cerca de 40 dias no início do ano. Sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa (20), quando concedeu a tradicional bênção “Urbi et Orbi”, diante de uma multidão na Praça de São Pedro.

Nascido em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos, Francisco se tornou o primeiro pontífice latino-americano e também o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica. Com formação técnica em química, ingressou na Companhia de Jesus em 1958 e foi ordenado sacerdote em 1969.

Seu caminho até o papado foi marcado por uma trajetória pastoral voltada para os pobres, a simplicidade e a evangelização urbana. Em 1998, foi nomeado arcebispo de Buenos Aires e, em 2001, tornou-se cardeal pelas mãos de João Paulo II. Em 13 de março de 2013, após a histórica renúncia de Bento XVI, foi eleito papa e escolheu o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis — símbolo da humildade e do cuidado com os excluídos.

Ao longo de seu pontificado, Francisco buscou reformar a Cúria Romana, enfrentou escândalos de abusos sexuais no clero, e adotou uma postura firme contra o clericalismo. Também defendeu com ênfase o combate às mudanças climáticas, a promoção de políticas de acolhimento a refugiados e uma Igreja mais aberta ao diálogo com outras religiões e culturas

Procedimentos após a morte e o próximo Conclave

Com o falecimento de Francisco, inicia-se oficialmente o período de “sede vacante”, no qual o cargo de papa está vago. Durante esse período, o camerlengo assume temporariamente a administração do Vaticano e coordena os ritos fúnebres. O corpo de Francisco será velado na Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar suas últimas homenagens.

O funeral deve ocorrer entre quatro e seis dias após a morte. Depois disso, será convocado o Conclave que reunirá os cardeais eleitores — todos com menos de 80 anos — para eleger o próximo papa. A escolha será anunciada ao mundo pelo cardeal protodiácono, da sacada da Basílica de São Pedro, com a tradicional fórmula em latim: “Habemus Papam”.

Francisco desejava um enterro simples, fora dos padrões tradicionais. Seu caixão será de madeira modesta, e a cerimônia deverá refletir o tom de austeridade que marcou sua vida pública.

Última mensagem

Na sua última aparição pública, Francisco fez um apelo global por paz e justiça: “Que os responsáveis políticos não cedam à lógica do medo, mas ajam com coragem para combater a fome, acolher os necessitados e promover o bem comum”. Suas palavras resumem o espírito de seu pontificado — centrado na compaixão, na inclusão e no serviço.

