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Tribunal Pleno do TCE-AM terá 52 processos em julgamento na sessão desta quinta-feira (9)

Por
redação Amazonia na Rede II
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Foto: Joel Arthus

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas deve julgar 52 processos durante a 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta quinta-feira (9).
A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas Facebook, Instagram e a página oficial do TCE-AM no YouTube.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá dois processos, sendo duas prestações de contas.

Já a pauta do dia terá o total de 50 processos, entre eles 18 representações, cinco prestações de contas anuais, 17 recursos, nove embargos de declaração, além de uma auditoria.

amazonianarede
DICOM TCE-AM

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