Tribunal Pleno do TCE-AM terá 142 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (2)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas deve julgar 142 processos durante a 17ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta terça-feira (2).

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o Facebook e a página oficial do TCE-AM no YouTube.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá vinte processos, sendo três prestações de contas, duas representações, oito recursos, duas fiscalizações de atos de gestão, uma tomada de contas especial, uma denúncia, além de três embargos de declaração.

Já a pauta do dia terá o total de 122 processos, entre eles 27 prestações de contas, 22 representações, 39 recursos, 14 embargos de declaração, oito acompanhamentos, duas fiscalizações de atos de gestão, uma transmissão de cargo de prefeito, além de três auditorias e quatro denúncias.

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DICOM TCE-AM