Transplante duplo de pulmão por robôs é realizado pela primeira vez

Uma mulher diagnosticada com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica passou pelo procedimento histórico

Nova York – Uma mulher de Nova York fez história ao se tornar a primeira pessoa no mundo a realizar um transplante duplo de pulmão com a ajuda de robôs. Cheryl Mehrkar, 57, estava sofrendo de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) desde 2010, uma condição que dificulta a respiração ao obstruir as vias aéreas, e foi colocada na lista de espera para o transplante.

Na última quarta-feira (21), ela passou pela cirurgia no hospital NYU Langone Health, onde ficou impressionada com o procedimento, classificando-o como “algo inacreditável”. A operação foi conduzida pela Dra. Stephanie H. Chang, médica especialista em cirurgia cardiotorácica da NYU.

Utilizando o sistema robótico da Vinci Xi, Chang fez pequenas incisões nas costelas de Cheryl para remover os pulmões comprometidos, preparar o coração e as vias aéreas, e implantar os novos pulmões.

Este procedimento minimamente invasivo levou cerca de sete horas para ser concluído. A Dra. Chang, que já havia feito história anteriormente ao realizar o primeiro transplante de pulmão totalmente robótico nos EUA, usou a mesma técnica avançada, substituindo o pulmão direito de um paciente.

Cheryl, que lutava contra dificuldades respiratórias há mais de uma década, ficou emocionada ao perceber que, logo após a cirurgia, estava respirando com facilidade. A diferença entre seu estado de saúde antes da cirurgia e sua condição atual ilustra a revolução que a medicina e a tecnologia têm proporcionado, tornando possíveis procedimentos que antes pareciam impensáveis.

