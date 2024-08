Transparência: TCE-AM reconhece defensores da boa governança pública

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediou, nesta quarta-feira (21), um evento sobre transparência e controle social na gestão pública. O evento foi marcado por uma palestra do presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson de Sousa Silva, e pela entrega do Colar do Mérito de Contas a onze personalidades que se destacaram no fortalecimento da administração pública.

Ao dar início à solenidade, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou a importância de reconhecer os bons exemplos como inspiração para a sociedade.

“A outorga da Medalha do Mérito de Contas é mais do que uma homenagem; é um compromisso contínuo com a transparência e a responsabilidade na administração pública”, afirmou Lins, destacando que os agraciados servem de inspiração para a sociedade.

Na sequência, o conselheiro Edilson Silva proferiu uma palestra em que enfatizou a necessidade de clareza nas ações governamentais, especialmente em períodos eleitorais. Abordando o tema “A importância da Transparência e Controle Social na Gestão Pública”, Silva ressaltou que o desconhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos pode resultar em uma alienação perigosa. “Quando não conhecemos nossos direitos, estamos sujeitos a um apagão do mundo”, afirmou.

Silva, que já residiu em Manaus, expressou seu orgulho em retornar à cidade para receber a honraria, e reiterou seu compromisso com o aprimoramento do sistema de controle externo no Brasil. “Receber esta honraria é uma responsabilidade que reforça meu compromisso de continuar lutando por um controle externo mais eficaz”, disse.

Personalidades homenageadas

Após a palestra, teve início a entrega do Colar do Mérito de Contas, a mais alta distinção concedida pelo TCE-AM. A comenda foi entregue a autoridades que têm se destacado por sua contribuição à governança, transparência e eficiência na administração pública.

Entre os homenageados, o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, ressaltou a parceria com o TCE-AM e reconheceu a importância do tribunal como referência para os demais tribunais de contas do país. “Ser agraciado por uma instituição tão relevante é um grande estímulo que recebo com muita alegria e responsabilidade”, afirmou.

Lista dos agraciados:

1. Edilson de Sousa Silva – Presidente da Atricon

2. Edilberto Carlos Pontes Lima – Presidente do Instituto Rui Barbosa

3. Maria das Graças Pessôa Figueiredo – Desembargadora do TJAM

4. Airton Luís Corrêa Gentil – Desembargador, representado pela filha, Aniik Jacob Gentil

5. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro – Desembargador do TJAM

6. Délcio Luís Santos – Desembargador do TJAM

7. Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho – Desembargadora do TJAM, representada pela nora, Carolina Heinrichs Marinho

8. Mirza Telma de Oliveira Cunha – Desembargadora do TJAM

9. Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, representada por Guilherme Henrique Benek Vieira – Desembargadora do TJAM

10. Phelippe Daou Júnior – CEO da Rede Amazônica, representado pela irmã, Claudia Daou Paixão

11. Dissica Calderaro – Vice-presidente do Grupo Rede Calderaro de Comunicação

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa