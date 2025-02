Tiroteio em escola na Suécia: entenda o caso do ataque que deixou 11 mortos

Ataque aconteceu em um centro de educação para adultos em Örebro, deixando vítimas fatais e feridos graves

Suécia – Um tiroteio de grande escala abalou a cidade de Örebro, na Suécia, nesta terça-feira (4), resultando na morte de 11 pessoas, incluindo o atirador, e deixando pelo menos cinco feridos em estado grave. O ataque aconteceu em um centro de educação para adultos e é considerado pelas autoridades o pior da história do país.

A polícia sueca ainda investiga as motivações do crime, mas adiantou que não há indícios de terrorismo. Segundo o chefe de polícia local, Roberto Eid Forest, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio, incêndio criminoso e porte ilegal de arma agravado.

O responsável pelo ataque foi identificado como um homem de 35 anos, sem antecedentes criminais e com porte legal de armas. Ele teria agido sozinho e, após abrir fogo dentro da escola, tirou a própria vida. Equipes de resgate, ambulâncias e agentes da polícia chegaram ao local rapidamente após o primeiro alerta, às 12h33 no horário local (8h33 em Brasília). Quando entraram no prédio, encontraram todas as vítimas já sem vida.

A escola Risbergska, onde ocorreu o ataque, atende adultos que buscam completar a educação formal. Outros estabelecimentos de ensino na região foram fechados por precaução, e alunos e funcionários ficaram trancados em salas de aula enquanto a polícia evacuava o local.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, classificou o episódio como um “ato de violência terrível” e expressou solidariedade às famílias das vítimas. “Hoje é um dia doloroso para toda a Suécia. Ficar trancado em uma sala de aula temendo pela própria vida é um pesadelo que ninguém deveria viver”, declarou.

Testemunhas descreveram momentos de pânico. Maria Pegado, professora da escola, contou que um homem entrou gritando para que todos saíssem. “Corremos pelo corredor, ouvimos tiros e vimos feridos sendo arrastados para fora”, relatou. Um professor que estava no prédio enviou uma mensagem de texto para um amigo durante o ataque: “Estão atirando com armas automáticas. Estamos escondidos. Eu te amo”.

O hospital da região declarou estado de emergência para atender os feridos. As autoridades pediram que os moradores evitem a área enquanto as investigações continuam. O ministro da Justiça sueco afirmou que o governo está acompanhando o caso de perto e que a polícia segue mobilizada.

Embora a Suécia enfrente uma crise de violência associada a gangues criminosas, ataques fatais em escolas são raros. Entre 2010 e 2022, dez pessoas morreram em incidentes semelhantes. Em 2015, um ataque motivado por racismo chocou o país, quando um agressor mascarado matou um assistente de ensino e um estudante.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas e seguem analisando os possíveis motivos por trás da tragédia.

