Terminais de ônibus serão revitalizados em Manaus

37 terminais de ônibus serão revitalizados em bairros da cidade de Manaus para proporcionar comodidade, segurança e um melhor local para alocar os trabalhadores do sistema de transporte urbano e os usuários dos ônibus.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, verificou, nesta terça-feira (24), as condições dos terminais no conjunto Ajuricaba e no bairro da Paz, ambos na zona centro-oeste da capital.

“Estamos visitando os terminais dos bairros para verificar as condições das estruturas físicas para podermos realizar reformas nesses locais e proporcionar mais comodidade e um espaço adequado aos motoristas e cobradores do sistema de transporte da capital”, explicou Paulo Henrique Martins.

Alguns serviços a serem realizados nos terminais serão: troca de telhado, piso, pinturas, melhoria nos banheiros e na estrutura.

